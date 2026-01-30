美匯大插水　衝擊美金融霸權

中評社香港1月30日電／美國總統特朗普暗示樂見美元匯價走弱，可以增加外貿出口競爭力，但實際上是得不償失，不單止種下通脹失控上升、衝擊實體經濟的禍根，還會引來大鱷炒家做空美元，恐引發前所未見的美元資產拋售浪潮，美國金融霸權地位勢必加速衰落。



大公報報導，近周亞洲股市升勢加速，韓國、新加坡股市創新高，港股亦創四年半高位，股市單日成交逾3600億元，反映資金蜂擁流入包括港股在內的亞洲股市，主要是資金從美國大舉出逃，東流中國以至亞洲市場。事實上，美元匯價呈現崩跌的跡象，即使美聯儲企硬，不屈服於特朗普壓力，日前議息會議決定暫緩減息，但消息對美元匯價並無支撐作用。事實上，美匯指數在最近6個交易日累跌超過3%，延續去年大跌逾9%之勢，今年至今下挫2.2%，一度跌破96支持位，低見95.55，為2022年2月以來最低水平，美國股市、債市無可避免受到貨幣貶值的影響，而進一步受壓，而對沖美元、美債風險的國際金價，則升破5500美元，再創歷史新高。



弱美元政策將得不償失



事實上，近周美匯指數跌勢轉急，與特朗普唱空美元言論有密切關係。就近日美元貶值情況，特朗普竟公然指現時美元價值“很好”，似乎暗示樂見美匯走弱，有助增強美國外貿出口競爭力，但此番言論一出，美國股匯債三殺隨即再現，本周三美匯指數應聲跌至近4年低位，道指則跌逾400點，險守49000點，年內升幅隨時一筆勾銷，轉升為跌，而美國30年國債價格又再下跌，債息回升至4.88厘。從上述市況來看，特朗普實施弱美元政策，表面上有利美國外貿出口，又可透過貨幣貶值縮減債務規模，但實際上對美國而言是得不償失，出現三大不利因素。



憂通脹失控上升釀成危機



其一是美匯跌勢將加劇美國通脹失控風險，深陷嚴重滯脹，經濟恐怕出現長期低迷狀態。當前美匯指數跌浪不排除只是剛剛開始，更大跌幅還在後頭。特朗普入侵委內瑞拉、意圖吞併格陵蘭，加上向全球加徵關稅與美聯儲獨立性備受市場關注，美元匯價正面臨沉重沽壓，同時間特朗普暗示支持弱美元政策，今年美匯跌幅隨時比去年更大，美國物價通脹勢必急劇惡化，最終會重擊私人消費和企業投資，拖累實體經濟表現，釀成更大危機。



美元資產恐現惡性拋售



其二是做空美元肆虐，美國金融市場震盪難休。據報華爾街大鱷炒家進一步狙擊美元，大手沽空，其中高盛分析押注美元大插水，預期未來數月美匯可能再跌4%，低見92.75水平，而非美貨幣將大升，歐元兌美元料升上1.245，而日圓兌美元則預期反彈至147。換言之，美元資產將面對猛烈走資壓力，其中美長債息升破5厘重要心理關口的機會不低，美債息急升刺破美股泡沫的噩夢將至。



其三是出售美國交易加劇，美元資產恐現惡性拋售。美國《巴隆周刊》指出，特朗普曾威脅向反對奪取格陵蘭的8個歐洲國家加徵關稅，此舉將貿易作為武器工具，直接動搖美元資產信用根基，導致出售美國交易活躍起來，正推動全球資產配置出現根本性變化。言下之意，美國股匯債沽盤將如潮湧，面臨價格暴瀉、惡性拋售危機，美國金融霸權將加速衰落。其實，港股連升七日，恒生指數逼近28000點，反映環球資金換馬頻仍，中國股票成為理想投資之選。



全球對美國信任度急降，掀起勢頭更猛的去美元化浪潮。當前美國股匯債下行壓力巨大，金融霸權地位難保。