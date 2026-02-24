黃平：十五五推進統一　有些事現就得做

香港中國學術研究院院長、教授黃平（中評社 陳思遠攝） 中評社香港2月28日電（中評社報導組）香港中國學術研究院院長、教授黃平不久前在參加中評思想者論壇時表示，國家發展進入新時期、新階段，國家統一也進入新階段、新進程，有些事情需要前瞻性研究，還有些事現在就得做起來。他認為，海峽兩岸越是加強各領域融合，關係越緊密，民間、企業、青年交流合作越是保持和深化，“台獨”在島內就越沒基礎。



“十五五”是關鍵階段 各方關心解決台灣問題的重要性



黃平指出，“十五五”是國家基本實現現代化的夯實基礎、全面發力的關鍵階段。從現在回顧過去，整體來看，我們國家的發展五年一個台階，十幾個“五年計劃”“五年規劃”下來，再也不是過去所說的“積貧積弱”或“一窮二白”的狀態了。我們從1949年站起來、到改革開放後富起來，再到今天正在強起來，除了五年一個小台階十年一個大台階之外，更重要的是有很明確的長遠目標，又同時把長遠目標不斷落實到當下的具體工作和任務之中，這樣一步一個腳印往前走走到今天。



他表示，開啟“十五五”，各方面都在關心解決台灣問題和推進國家完全統一進程在下一個五年工作中的重要性。



黃平強調，有關兩岸關係和台灣問題，有幾個基本判斷，有必要清楚、明白地再重復一下：第一，世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府；第二，台灣問題完全是中國的內政，不容任何外部勢力干涉；第三，我們牢牢掌握解決台灣問題的主動權和主導權；第四，我們按照新時代解決台灣問題的總體方略來推進國家的完全統一；第五，解決台灣問題、實現國家完全統一，是中華民族偉大復興的必然要求。



美打“台灣牌”愈加無力無用 台灣屬中國是戰後國際秩序一部分



黃平認為，從1949年新中國建立、1972年發表上海公報，到1979年建交公報再到“八一七公報”，中美關係風風雨雨走到今天，台灣問題始終是最敏感、最核心的問題。以前我們綜合實力相對較弱時，美國總是把台灣當做打壓我們的一張牌，但是我們國家走到今天，中美關係走到今天，一方面，台灣問題仍是中國核心利益中的核心，是第一條不可逾越的紅線；另一方面，美國或其他國家的反華勢力再試圖要把台灣作為一張牌來打，已經越來越無力，也越來越無用了，這是客觀力量對比變化所決定的。



他表示，2025年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，我們以紀念抗戰勝利80周年為契機，提出要鞏固二戰的勝利成果，並與全世界銘記歷史、珍愛和平的國家和人民力量一道，從鞏固戰後國際秩序的層面和高度來重申歷史和法理的統一性，來強調“台灣回歸中國”“台灣屬於中國”是二戰勝利和戰後國際秩序的一個重要組成部分，這就把台獨勢力試圖勾結反華勢力鼓吹和兜售“台灣地位未定”、“台灣有事就是某國有事”的險惡用心彰顯無遺，也進一步從鞏固二戰勝利秩序、遵守聯合國和國際法以及國際話語層面把“台獨”的路給堵死。



黃平指出，美國那些反華勢力包括支持“台獨”的勢力還會繼續打“台灣牌”，但今天（更別說今後）實際的情勢是，再用這“牌”來壓中國已經越來越壓不住了。

