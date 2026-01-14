李劍諸：大陸實力增長　台灣問題並非難題

香港中美交流基金會政策顧問李劍諸（中評社 盧哲攝) 中評社香港2月28日電（中評社報導組）香港中美交流基金會政策顧問李劍諸不久前在中評思想者論壇上表示，隨著中國經濟實力的增長，軍事實力也會同步發展，因此解決台灣問題並非難題。



“十五五”保持自強自信 牢牢把握戰略主動權



李劍諸認為，兩岸關係不僅是台灣海峽的兩岸關係，還包括太平洋兩岸的中美關係。隨著中國國力的增長，我們不僅要關注“鍋”裡，還要關注鍋“外”的；只要贏得中美競爭，台灣問題就會然刃而解。



他指出，“十五五”時期是“國際大氣候”與“國內小氣候”相互影響的五年。解讀主要有如下三點：一是從被動應對，轉向主動出擊。提升科技自主戰略，直接回應中美科技競爭加劇的現狀。二是從十三五時期的“互聯網＋”，提速至十五五的“AI＋”，旨在催生新的產業變革，增強全球競爭力。三是從投資驅動，轉向需求驅動，消費升級首次成為優先事項。



他分析，這三條主線有望成為未來五年中國經濟社會發展的核心軌跡。“十五五”規劃不僅強調科技自主，更提出要占領技術制高點。這正是中美競爭的關鍵所在，也是中國綜合國力及自信心增強的具體表現。



李劍諸說，小時候讀書時經常聽到的口號“自力更生、艱苦奮鬥”，“深挖洞、廣積糧、不稱王”，在當今複雜的國際形勢下仍然適用。衹有自強，才能自信，才能牢牢把握戰略主動權。



他分析，在軍事上，英國智庫“國際戰略研究所（IISS）”發表了最新一份有關2025年軍力的評估報告。其中的一個核心論點是：中國人民解放軍不再是依靠人海戰術的傳統軍隊，而是一支深度融合了航天、網絡與精準打擊能力的現代化武裝力量。解放軍已完成從“結構重塑”到“戰力爆發”的跨越。這不僅是一次武裝力量的升級，更是對西太平洋地緣政治版圖的實質性改寫。



李劍諸指出，隨著中國經濟實力的增長，軍事實力也會同步發展。因此，解決台灣問題並非難題。



美新版國安戰略對中國有利好一面 涉台立場未變態度軟化



李劍諸認為，特朗普的戰略規劃，既有狂傲的一面，也有收縮的一面，他最近宣稱，“沒有美國，就沒有世界”（Without America， there＇s no world）。這令人想起普京曾經撂下的一句狠話：如果俄羅斯都沒有了，還要這個世界幹什麼？



他分析，“美國例外主義”（American exceptionalism）只是字面翻譯，更準確的表述是“美國超然主義”。特朗普主張美國優先，本質上是叫囂美國超然。美國最新版的《國家安全戰略》，令歐盟感到震驚。著名智庫CSIS表示報告“足以摧毀北約聯盟”。CSIS的國家安全與科技項目主任Emily Harding認為，這對歐洲人來說是當頭一棒，比美國副總統萬斯在慕尼黑安全會議的演講更加震撼。



他認為，新版《國家安全戰略》對中國有利好的一面。拜登任內將中國列為主要對手，聲稱中國“試圖改變二戰後的世界秩序”、“價值觀與自由文明世界對立”。這些論調已不再提及。但亦需警覺，特朗普版的門羅主義強調西半球是美國地盤，不容外人涉足。可以預見，美洲從南到北，例如巴拿馬運河、委內瑞拉、巴倫比亞等地的關鍵基礎設施和戰略資源，美國都將收緊控制。



關於台灣問題，李劍諸表示，美國曾把台灣描述成“南中國海一艘不沉的航空母艦”，現在則視為“漂浮在第一島鏈的芯片工廠”。美國維持台海現狀的立場沒有改變，但措詞有所調整，“不支持任何單方面改變台海現狀的行動”。我認為從過去的“反對”改為“不支持”，態度明顯軟化。

