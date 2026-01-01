西安行：雪落長安　大唐不夜城藏盡盛唐意

大雁塔（中評社 陳思遠攝） 中評社西安1月31日電（記者 陳思遠）“西安城下了雪，就成了真長安。”歷經數日低溫蟄伏，古城西安終於迎來一場降雪，細碎的雪花漫天飛舞，為這座千年古都披上一層朦朧白紗。29日晚，2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營媒體採訪團走進燈火璀璨的大唐不夜城，在雪與燈的交融中，感受盛唐風華與當下煙火的碰撞。



大唐不夜城與大雁塔毗鄰相望，步行至街區入口，一幅古今共生的畫卷便徐徐展開。一側，大雁塔在暖黃色燈光的映襯下，莊嚴肅穆中透著溫婉，千年古塔的厚重底蘊在雪景中愈發凸顯；另一側，大唐不夜城的街道燈火通明，一串串朱紅與明黃相間的燈籠高懸於道旁的樹枝枝頭，光影流轉間，將整條街區映照得暖意融融。街邊以朱紅為主色調的仿唐建築群，飛檐鬥拱、雕梁畫棟，行走其間，仿佛一步穿越千年，思緒不由自主被拉回那個歌舞升平、萬方輻輳的大唐盛世。



雪中的大唐不夜城更添幾分靈動，身著唐裝、漢服的男女老少隨處可見，成為冬日里亮眼的風景。姑娘們身著襦裙、披帛輕揚，裙擺上的刺綉在燈光下熠熠生輝；小夥們身著圓領袍衫，身姿挺拔，盡顯少年意氣。他們或駐足於燈籠下、仿古建築前拍照留念，或伴著飄落的雪花悠閑閑逛，歡聲笑語縈繞在街區上空。一位台灣媒體人見狀，不禁感慨：“雪落長安，身著唐裝的人們漫步其間，恍惚間真的像是穿越回了盛唐，太有氛圍感了。”話音剛落，便引來同行媒體人的一致認同。



“啊啊啊啊……”一陣陣清脆又帶著肆意的尖叫聲，突然從不遠處傳來，瞬間吸引了眾人的目光。循著聲音走去，只見一座噴泉前圍滿了游人，這座噴泉的獨特之處在於，可通過叫喊聲的大小調節水柱的高度——喊聲越洪亮，水柱便越高聳。

