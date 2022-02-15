劉瀾昌：大陸科技和國防實力是促統堅實基礎

香港中觀研究所所長劉瀾昌（中評社 陳思遠攝） 中評社香港3月1日電（中評社報導組）香港中觀研究所所長劉瀾昌不久前在中評思想者論壇上表示，大陸科技和國防實力是防止“台獨”冒險、保障統一的堅實基礎，未來在政治上的對台“逼談”力度一定會加大，若未來大陸在AI、半導體方面取得突破，兩岸關係發展一定會有新的突破。



“十五五”持續提升國家實力 對兩岸關係突破有期待



劉瀾昌表示，“十五五”期間國家將進一步推動新質生產力發展、布局未來產業，持續提升經濟、科技與國防實力，進一步鞏固維護國家主權和安全的能力。



他分享了最近去內地參訪的感受，看到敦煌的光伏光電園，一望無際的光伏板，高聳入雲霄的光電塔，感到非常震撼；去天津參訪填島工程時，也瞭解了很多細節，填島之後最多能容納8萬人上島，千機百船。看了這些去理解“十五五”以及“十四五”的收官，有非常切身的體會。劉瀾昌表示，未來5年，兩岸關係上會不會出現突破，他非常期待。



在兩岸和談上，他相信，未來大陸在政治上的“逼談”力度一定會加大。他認為，台灣現在的策略很清晰，無論藍綠白營，都以拖待變。如果沒有壓力，台灣會永遠維持現狀，所以一定要加大逼台灣上談判桌的力度。



在AI方面，他表示，需觀察大陸能否取得突破。“十五五”規劃中，中國提出80%的傳統產業要繼續保持，新質生產力則是事關未來產業的發展。在經濟上，充分認識到台積電和其他半導體產業是台灣的“護島神山”，大陸能否在AI賽道上能夠把台灣打贏，這很關鍵。



他認為，目前，大陸已經取得了良好的發展，在成熟製程，即28納米以上，已經占據了大量市場。但台積電對於台灣的作用非同小可，蔡英文在疫情三年能夠熬過去，而且那三年台灣GDP的增長在“亞洲四小龍”裡排第一。現在賴清德時期，台積電出口的迅猛增長，對台灣的經濟作用非常大。台灣有些統計說，現在台積電及其他的半導體產業對台灣經濟貢獻占了1／3，賴清德未來有400億軍購計劃，台積電在其中發揮的作用也是很重要的。



劉瀾昌指出，關鍵是大陸要有招、有辦法，未來兩岸關係發展一定會有新的突破。

