李風：台海局勢朝有利統一方向在演變

香港亞太戰略安全研究所所長李風（中評社 陳思遠攝） 中評社香港3月2日電（中評社報導組）香港亞太戰略安全研究所所長李風不久前參加中評思想者論壇時表示，“十五五”國家統一步伐一定會大大加快，台灣政界若期待兩岸和平，就必須與大陸坐下來談統一。他認為，經過多方努力，民進黨愈來愈孤立，美國“棄台論”不斷傳出，台海局勢朝有利統一方向在演變。



“十五五”涉台論述重要 重點推動兩岸和平發展、推進統一



李風認為，可以預期，未來的日子，國家統一步伐一定會大大加快，統一前景將越來越明朗、越來越近。孫中山說過，“統一是中國全體國民的希望，能統一，全國人民便享福，不能統一，便要受害”。台灣自古以來就是中華民族江山，是中國的領土，寸土寸金，國之主權，不容許任何勢力將台灣分裂出去。他說，國家統一是國之大事民族大業，是當代中國人肩上偉業，應時不我待擔當起來，矢志不渝，只爭朝夕。



台灣政界期待遠離戰火、兩岸和平 必須與大陸坐下來談統一



李風表示，台灣不管哪個政黨，盡早與大陸方面談統一，談和平統一，只會對台灣有好處，時間拖愈久，台灣談的籌碼會愈少。爭取和平統一前景，必須兩岸同胞一起努力，特別是台灣同胞必須努力。台灣方面不要辜負大陸方面盡最大可能取和平統一的真心誠意，應該同步相向，讓和平統一的機會不致喪失。和平與統一是掛鈎的，台灣政黨、各界人士必須嚴肅思考這個問題。我們應該進一步堅定國家統一的信心，盡最大可能取和平統一的前景。



任何台灣政治前途設計 須在國家統一框架下協商討論



李風認為，兩岸政治協商的深水區問題，即怎處理“中華民國”問題，包括有人提出的“一國兩區”概念，也要兩岸有識之士在推進統一進程中直面討論，商討出妥善方案。一家人，只要談起來，一切好商量，靠中國人智慧總會找到好辦法。他同意王英津教授曾撰文表述的“中華民國是事實上的區域性政府，而非法律上的區域性政府”，按照國際法，一個國家只能有一個主權，“中華民國政府”敗退台灣，本質上是中國的一個地方當局，不能代表全體中國人民。台灣問題是戰的遺留問題，不是主權再造，台灣前途的歸屬，必須由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定。

