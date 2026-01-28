工聯會調查指財算案人才、醫療議題最受關註

工聯會30日舉行記者會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月31日電（記者 盧哲）工聯會30日舉行記者會，發表市民對2026-27年度《財政預算案》的期望問卷調查結果。工聯會表示，在經濟、社會民生及勞工三大範疇中，“培育本地人才”、“醫療衞生”及“加強退休保障、促進中高齡就業和加強就業支援”分別成為受訪者的首要關注，工聯會立法會議員對此提出多項建議。



工聯會於2025年12月20日至2026年1月16日以網上問卷形式就會員及市民對2026-27年度《財政預算案》的期望進行了一次問卷調查，成功收回5097份有效問卷。問卷分別詢問了受訪者在經濟、社會民生、勞工政策三個範疇中，期望《財政預算案》重點關注哪些政策主題。



在當天的記者會上，工聯會會長、立法會議員吳秋北，工聯會理事長、立法會議員黃國，工聯會副理事長、立法會議員林偉江、鄧家彪、陳穎欣、李廣宇出席並介紹問卷調查情況。



問卷調查顯示，在經濟方面，受訪者最關注的三個領域依次為“培育本地人才”、“打造香港品牌”及“地區經濟”。其中選擇“培育本地人才”的人數佔整體受訪者超過7成；以受訪者身份特徵分組統計，“培育本地人才”也是關注首位，包括不同學歷，包括僱員、僱主、退休人士都對“培育本地人才”有同樣高的重視與期望。



李廣宇建議政府推動校企合作，加強產學對接。藉北部都會區建設契機，建立創科實訓基地，串連產學資源。同時，建議政府提供資源支持學生及在職人士進行職涯規劃，確保本地人才發展適應產業需求、共享發展成果。