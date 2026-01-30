謝鋒：中美正在探索構建新時期正確相處之道

中國駐美國大使謝鋒28日在費城出席活動時說，要以人文交流為橋、為媒、為鏡，助力中美構建新時期正確相處之道。新華社 中評社北京1月30日電／中國駐美國大使謝鋒28日在費城出席活動時說，要以人文交流為橋、為媒、為鏡，助力中美構建新時期正確相處之道。



新華社報導，謝鋒當天出席中國駐紐約旅遊辦事處與費城交響樂團聯合舉辦的2026“歡樂春節”音樂會暨“你好!中國”旅遊推介活動。他在致辭中說，當前，中美正在探索構建新時期正確相處之道，任重道遠，需要雙方不斷夯實人文交流的紐帶，為中美關係注入源源不斷的正能量。



一要以人文交流為橋，在藝術共鳴中增進民間友誼。去年10月，費城交響樂團第15次赴華巡演交流，並參與“中美知音對話”，與兩國20多家頂尖藝術機構匯聚一堂，共探合作新路徑。這份溫暖而堅韌的藝術力量，讓中美人文交流的涓涓細流，匯聚成滋養兩國人民理解與互信的綿延江河。



二要以人文交流為媒，在雙向奔赴中推動互利合作。《哪吒2》登陸北美超900家影院，成為過去20年北美票房最高的中國電影之一。中國成為《瘋狂動物城2》全球最大票倉，票房超過6億美元。中方歡迎更多高水平美國藝術團體赴華演出，也支持中國優秀表演藝術團隊為美國觀眾獻上藝術盛宴，為兩國人民打開更多感知對方的窗口，為中美互利共贏增添更多“含金量”。



三要以人文交流為鏡，在互學互鑒中實現美美與共。中美文化不是你高我低、零和博弈的“對立項”，而是可以交流互鑒、共同進步的“加分項”。雙方應持續拓展中美人文交流的廣度與深度，在相互尊重中增進理解，在彼此欣賞中凝聚共識，推動中美兩國都成為更好的自己。