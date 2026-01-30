高市被揭原統一教會曾購買其政治集資宴會券

中評社香港1月30日電／共同社報導，圍繞日本首相高市早苗擔任代表的自民黨支部2019年舉辦的政治集資宴會，《週刊文春》網路版日前報導世界和平統一家庭聯合會（原統一教會）相關團體“世界和平聯合”地方組織疑似購入了總額4萬日元（約合人民幣1800元）的宴會券。共產黨書記局長小池晃29日在記者會上指出“首相應該是與教團方面有深厚關聯”，要求高市做出說明。



公明黨幹事長西田實仁在埼玉縣所澤市發表街頭演講時強調，“政治家陷入疑雲時有責任做出充分說明。”西田還向媒體稱：“據稱存在‘內部帳冊’。既然已有詳細報導，就應作出說明。”



自民黨2022年9月公佈的確認同教團方面有交集的黨內國會議員調查結果中未出現高市的名字。據報導，主辦該宴會的是“黨奈良縣第二選區支部”，文春獲得了記錄高市宴會券購買者等資訊的“內部帳冊”。2012年的宴會中3名團體相關人士也購買了總計6萬日元的宴會券。



高市2022年8月曾在X（原推特）就與原統一教會的關係發帖：“未接受過選舉應援。未出席過活動。未發生過金錢往來。不存在本事務所發送的賀電記錄。”



官房副長官佐藤啟29日在記者會上僅表示，“政府不便對具體政治活動的個別報導逐一發表評論。”