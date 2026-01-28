中評鏡頭：走進西安博物院　賞盛唐瑰寶

唐代鴛鴦蓮瓣紋金碗（中評社 陳思遠攝） 中評社西安1月31日電（記者 陳思遠）30日上午，2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營媒體團乘車前往西安市碑林區的西安博物院。還未進入博物館內，巍峨古朴的小雁塔便率先映入眼簾，盡顯千年滄桑，瞬間將一行人帶入厚重的長安歷史氛圍之中。



據講解員介紹，小雁塔原名薦福寺佛塔，與慈恩寺大雁塔相比，形體較小、建造時間更晚。該塔始建於唐代，原高十五層，明代時期歷經地震侵襲，頂端兩層受損坍塌，現存殘存十三層，為典型的密檐式磚構建築，是唐代建築藝術的珍貴遺存。



跟隨講解員的指引，媒體團一行人進入西安博物院。據介紹，西安博物院總占地面積約16萬平方米，建築面積1.6萬平方米，以“文物展館＋小雁塔＋薦福寺”的獨特格局，承載著長安千年文明記憶，成為展現十三朝古都風華的窗口。



西安博物院館藏文物底蘊深厚，尤以周、秦、漢、唐等盛世王朝的文物最具特色，涵蓋青銅器、陶瓷器、金銀器、玉器、書畫、佛教造像等多個品類。講解員重點介紹了唐代鴛鴦蓮瓣紋金碗，這件文物通體純金，採用捶揲、鏨刻等精湛工藝制成，碗壁捶出上下兩層向外凸鼓的蓮花瓣紋，蓮瓣內鏨刻著珍禽異獸，下層則飾以忍冬花紋，魚子紋打底，盡顯華貴雅致。



在眾多館藏珍品中，唐三彩胡人騰空馬尤為引人注目、驚艶全場，它更是中國現存三彩馬中唯一一件四蹄騰空的藝術珍品。唐三彩胡人騰空馬通高38厘米、長52厘米，由胡人騎馬少年與騰空奔馬兩部分巧妙構成，馬身施以溫潤的褐黃釉，胡人少年與馬具則採用珍貴的波斯藍色鈷釉，色彩斑斕絢麗、造型栩栩如生。胡人少年身體前傾、緊握繮繩的靈動姿態，與奔馬膘肥體壯、四蹄勁健、奮力騰空的昂揚模樣相得益彰，將唐代工匠高超的制陶技藝展現得淋漓盡致，讓媒體團成員深切感受到了盛唐文化的璀璨。

