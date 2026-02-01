李其澤：英國首相斯塔默訪華與西方同盟轉向

1月30日，英國首相斯塔默在上海豫園參觀。（新華社） 中評社香港2月1日電（作者 李其澤）英國首相斯塔默（Keir Starmer）本週結束了對華的四天國事訪問，這不僅是八年來英國領導人首度踏足中國，更是一場震動跨大西洋夥伴關係的地緣政治地震。西方主流媒體將此行定調為“破冰”，然而在冰層碎裂的聲響中，我們聽見的並非中英關係的春暖花開，而是西方同盟體系在特朗普“美國優先”政策重壓下，發出的沉重破裂聲。



斯塔默此行最耐人尋味之處，在於西方輿論風向的劇變。過往，西方領袖訪華往往被自家媒體貼上“對華叩頭”的標籤；但這一次，批評的矛頭卻集體轉向了華盛頓。這種轉變揭示了一個殘酷現實：當特朗普為了格陵蘭購地案威脅盟友、在北約議題上口無遮攔，甚至揮舞關稅大棒痛擊盟友時，昔日的“自由世界”已面臨生存危機。加拿大總理卡尼在達沃斯的警語猶在耳畔：“以規則為基礎的國際秩序已經斷裂，如果我們不在餐桌上，就會在菜單上”。



對於斯塔默而言，這是一場無可奈何的務實豪賭。脫歐後的英國失去了歐盟單一市場的庇護，原本寄望與美國簽署自貿協定來延續“全球英國”的夢想。然而，現實是殘酷的：英國對華貿易逆差飆升至420億英鎊，而特朗普2.0時代的美國不僅對自貿協定興趣缺缺，更讓英國隨時面臨關稅懲罰。當華盛頓只能提供不確定性與威脅，而北京卻能提供市場與穩定時，倫敦的選擇便不再是意識形態的問題，而是經濟生存的算術題。



這並非英國的獨角戲，而是當前“中等強國困境”的集體縮影。2026年初，從赫爾辛基、首爾到渥太華，西方盟友們密集訪華。加拿大更是不惜打破美國的圍堵步調，以允許中國電動車低關稅進入為代價，換取芥花籽油的關稅減免。過去數年，美國要求盟友在科技與貿易上配合“脫鉤”，盟友們基於安全考量勉強隱忍。但當美國連盟友的鋼鋁、汽車都要加徵重稅，且拒絕提供市場准入時，這場圍堵中國的聯盟便失去了最基本的經濟互信基礎。



根據統計，特朗普的關稅政策已使美國有效關稅稅率升至1946年以來新高，相當於每戶美国家庭變相增稅1,300美元。特朗普極致的單邊主義，諷刺地替北京解了套。中國只需展現出“比美國更可預測”的姿態，通過給予英國30天免簽、威士忌關稅減半等具體紅利，便能輕易在西方的銅牆鐵壁上鑿出缺口。中國領導人對斯塔默所言“單邊主義嚴重衝擊國際秩序”，聽在飽受特朗普壓力的西方領袖耳裡，竟產生了奇異的共鳴。

