黃載皓：中韓應走向不願搬家的鄰居之路

1月5日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的韓國總統李在明舉行會談。這是會談前，習近平和夫人彭麗媛同李在明和夫人金惠景合影。（圖源：新華社） 中評社首爾2月2日電（作者 黃載皓）去年6月上台的李在明政府正面臨特朗普執政後急劇變化的外交安全環境。儘管如此，過去半年李在明的外交成果仍值得肯定。韓國與美國達成關稅協議，在安全議題上也取得進展。通過穿梭外交，韓國與日本擴大了面向未來的合作關係。慶州APEC峰會標誌著本屆政府外交的軟著陸，而今年年初接連開展的中韓、日韓首腦外交更是實用外交的高光時刻。



歷屆新政府上台時，往往與某個特定國家關係良好，卻與另一國關係緊張，但本屆政府儘管起步艱難，卻成功改善了與美日中三國的核心關係。尤其跨越中韓關係險峻山峰開辟新路，更令人倍感鼓舞。



習近平主席訪韓是拉近中韓心理距離的舉措，也是兩國關係解凍的訊號。而短短兩個月後，在北京又舉行了出人意料的閃電式首腦會晤。事實上，李在明政府上台後，與美國的關稅談判如同腳底的火燒，為鞏固美韓關係更需優先處理日韓關係。中國曾期待新政府上台後立即改善關係，但未能如願。然而看似微小的變化——如11月起將東北亞三國官方表述順序從“韓日中三國”調整為“韓中日三國”——表明李在明政府正逐步向中國釋放友好信號。韓國並未操之過急，而是依據本國外交優先順序，以適宜節奏協調中韓關係。



北京首腦會晤主要成果可歸納為三點。其一是兩國領導人間的信任構建。亞太經合組織會議期間，兩位領導人始終並肩而坐暢談，期間必然產生了人際間的默契。在慶州與北京兩地，他們用小米手機互開玩笑的場景，彰顯出雙方存在化學反應，至少已形成“值得對話的夥伴”的互信基礎。



其次是恢復“戰略合作夥伴關係”。雙方決定分階段啟動各類戰略對話渠道。經濟層面商定推進中韓自貿協定第二階段談判及供應鏈穩定合作，並簽署14項經濟民生領域諒解備忘錄。就西海設施問題後續磋商達成共識，確認中方在維護朝鮮半島和平穩定方面發揮建設性作用的意願。此外，為改善兩國國民間的相互猜疑情緒，雙方還決定活躍文化、青年、媒體及地方領域的交流。後續措施值得期待。



第三，正如韓國“趁熱拔牛角”的諺語所示，這是試圖一舉修復歷年衝突性中韓關係的嘗試。通過習近平主席訪韓拉近兩國距離，再以總統訪華預先推動關係復甦。跨越國際秩序的不確定性與兩國關係的曲折，兩國元首的互訪將成為中韓關係33年史上的重要里程碑。

