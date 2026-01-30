外交部：英國首相斯塔默訪華取得豐碩成果

中評社北京1月30日電／據外交部網站：2026年1月30日外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。



有記者問：英國首相斯塔默昨天同中國領導人舉行了一系列會見會談。雙方達成了哪些成果？中方如何評價此訪對中英關係的意義，對兩國關係下步發展有何展望？



郭嘉昆表示，英國首相斯塔默於1月28日至31日對中國進行正式訪問，這是英國首相時隔8年再次訪華，也是新年伊始中方接待的第一位聯合國安理會常任理事國領導人。昨天，習近平主席同斯塔默首相舉行會見，兩國領導人同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，致力於把中英合作“大有可為”的潛力轉化成“大有作為”的實績，為中英關係與合作開新局。李強總理、趙樂際委員長分別同斯塔默首相會談、會見，就推進中英各領域務實合作，恢復兩國立法機構交往深入交換意見。



此次訪問取得豐碩成果，展現了兩國合作的廣度和深度。雙方同意建立中英高級別氣候與自然夥伴關係，恢復舉行中英高級別安全對話，並於年內舉辦新一輪戰略對話、經濟財金對話、經貿聯委會會議等機制性對話，中方將進口威士忌酒關稅稅率由10%降至5%。雙方都認為應密切人文交流、便利人員往來，以加深瞭解、增進互信，原則同意恢復兩國立法機構正常交往。中方歡迎有意願的英國議員多來中國參訪，將積極考慮對英國公民實施單方面免簽政策。訪問期間，李強總理同斯塔默首相共同見證簽署經貿、農食、文化、市場監管等領域12項政府間合作文件，共同出席中英企業家委員會會議。雙方還將舉行中英金融工作組首次會議和中英保險論壇。



要特別指出的是，斯塔默首相此次率60多位英國重要工商、文化界代表訪華。昨天下午李強總理同斯塔默首相共同出席中英企業家委員會會議閉幕式，雙方企業界對中英合作未來充滿信心和期待。中國政府致力於為包括英國企業在內的各國企業來華投資提供良好環境，也希望英方為中國企業赴英投資提供公平、透明、非歧視的營商環境。我們注意到不少英國網友表示中國是值得信賴的朋友夥伴。中方願以此訪為契機，同英方一道落實好兩國領導人重要共識，秉持大歷史觀，超越分歧，相互尊重，攜手發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，既造福兩國人民，也惠及世界。



另有記者問：昨天，中英領導人會晤，重啟中英關係，而特朗普總統發出警告，稱英國同中國開展經貿合作是“危險的”，加拿大更是如此。外交部對此有何評論？



郭嘉昆回應稱，中方願同各國本著互利共贏的精神加強合作，造福各國人民。