兩岸青年相聚迎春聯歡會　共赴盛唐之約

“相約古都 啟航新歲”2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營迎春聯歡會在西安唐樂宮舉辦（主辦方供圖） 中評社西安1月31日電（記者 陳思遠）1月30日，“相約古都 啟航新歲”2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營迎春聯歡會在西安唐樂宮舉辦。兩岸同胞以盛唐文脈為紐帶，在沉浸式文化體驗與多元交流展演中，共赴跨越海峽的文化之約。



活動以盛唐儀軌拉開序幕。唐樂宮正門處，迎賓禮官以“歸客”稱呼兩岸學子，禮樂相和間，回家的溫暖氛圍消解了距離感。學子們在莊重儀式中直觀感觸中華文化的開放與自信，沉浸式體驗這場文化盛宴。在“大唐風韵體驗”環節，學子們從“觀光客”變為“文化參與者”，體驗投壺、樂考、寫毛筆字等活動。



聯歡會開幕式上，陝西省台辦主任姚金川致辭表示，兩岸同根同源、同文同種，本就是一家人。他寄語廣大台胞青年，希望大家將在長安大地感受到的歷史底蘊與文化溫情帶回寶島，分享給身邊的同學與朋友，邀約更多台灣同胞常回大陸走走看看，增進兩岸同胞的相互瞭解與情感聯結。



在《冬雪連兩岸·青春共此時》短片中，冬令營的精彩瞬間被一一回放。短片過後，兩岸同胞攜手登台，獻上精心編排的歌舞節目，婉轉的歌聲、優美的舞姿，承載著對古都長安的熱愛，在唐樂宮古色古香的殿宇間久久縈繞、餘韵悠長。



唐風雅韵承文脈，兩岸青年共迎春。這場盛唐文化的聯歡會，讓兩岸學子在深度互動中夯實了青春友誼的根基。這份以文化編織的同心紐帶，將成為兩岸青年深化交流、攜手前行的動力，為推動兩岸融合發展不斷貢獻青春力量。



陝西省文物局副局長錢繼奎、台盟陝西省委員會主任委員陳玉玲、民革陝西省委員會秘書長劉朋、省黃埔軍校同學會副會長陳強，有關主、承辦單位代表，有關高校負責人，以及520多名台灣青年和各界代表出席活動。

