台胞答中評：著漢服看古跡　感中華文化魅力

來自台南的王姓姐妹接受中評社記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社西安1月31日電（記者 陳思遠）“今天是我第一次身穿漢唐服飾，我們團30多位台灣同胞都換上了古裝，沉浸式融入角色扮演中。”來自台北的何先生在接受中評記者採訪時，難掩心中的欣喜。



30日下午，“相約古都 啟航新歲”2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營迎春聯歡會在西安唐樂宮溫情啟幕。活動現場，兩岸同胞大多身著合身的漢唐華服、妝容精致，在滿溢的古韵中，共赴這場跨越海峽的盛唐之約。



“這段時間我們去了照金國際滑雪場、陝西考古博物館，還親手製作了國花瓷，體驗感特別好，深深感受到了主辦方的熱情和用心。”何先生說，來到陝西，他第一次體驗了滑雪，途中拍攝了許多照片，十分有趣。



迎春聯歡會現場處處彰顯著濃鬱的漢唐元素，雅趣游藝區更是成為台青們的打卡地。大家或圍站體驗投壺的傳統雅趣，或揮墨執筆書寫漢字，在親手實踐中感受中華傳統文化的獨特魅力，歡聲笑語縈繞全場。



來自台南的王姓姐妹，是第一次來到陝西。“在西安穿漢服，真的有一種穿越回長安的感覺。”姐妹二人表示，這是她們第五次穿漢服，但此次的體驗感格外特別。談及此行的最愛，二人不約而同提到了兵馬俑，“衹有西安有，是獨一無二的存在”。妹妹還開心地分享，聯歡會上不僅有精彩的節目可看，還在互動遊戲中收穫了唐朝仕女造型的冰箱貼，這份小禮物讓她十分喜愛。



“我就是為西安的各類博物館而來的，這幾天的行程里，每一個博物館都認真參觀了。”來自台北的莊女士，與丈夫、兒女一同參與了此次冬令營，她坦言一家人都喜愛上了西安的特色美食和名勝古跡。



身為台灣漢服協會成員，莊女士本身就十分喜愛漢服，每年都會參與協會舉辦的漢服出行日活動，和同好們身著漢服走上街頭。她告訴中評社記者，身邊很多朋友都想來參加此次冬令營，卻因年齡限制未能成行，還有些家長因孩子年紀太小，放心不下讓其獨自前來。“所以我特別希望能多舉辦這類親子團活動，讓家長可以帶著孩子一起來體驗。” 在她看來，這樣的活動不僅能增進兩岸文化交流，更有著十足的教育意義，能讓兩岸同胞在親身體驗中感受中華傳統文化的魅力。



2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營有1100餘名台灣青年和各界台胞參加。活動以台灣青年學生為主體，涵蓋歷史文化、非遺傳承、中醫藥、體育、文創設計、農耕文明、創業就業、冰雪體驗等內容。

