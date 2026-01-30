日媒：逃離美國的資金流向新興市場國家

中評社香港1月30日電／日經新聞報導，全球的投資者正在調整原本偏重美國的資產配置。從1月的價格漲跌幅度來看，除了黃金和原油等資源之外，新興市場國家股票的上漲也引人注目。巴西股市和南非股市等相繼刷新最高點。堅挺的經濟、貨幣寬鬆預期和美元貶值趨勢構成支撐。在美國政府的政策不確定性增強的背景下，作為分散投資的對象，“非美國資產”的需求提高。



比較主要股市、債券、大宗商品和貨幣的與2025年底的漲跌幅，白銀、黃金等貴金屬的漲幅突出。另一方面，受美國總統特朗普對美國聯邦儲備委員會（FRB）強烈施壓等影響，外匯市場的美元貶值持續。貴金屬被選為“遠離美元”的承接者。



在股票市場，新興市場國家股票的強勢明顯。MSCI新興市場指數上漲近9%，超過日經平均股價指數、歐洲斯托克600指數和美國標準普爾500指數。2025年新興市場指數的全年漲幅五年來首次超過了已開發國家指數，2026年初也維持著同樣的趨勢。



實力雄厚的科技企業聚集的美國一直吸引來自世界各地的資金。但自2025年4月公佈對等關稅後，美國政府的政策不確定性加強，投資者感受到偏重於美國股票的資產配置存在風險。進入2026年，圍繞丹麥領土格陵蘭島，美歐之間的對立表面化。



美國花旗集團在1月20日發佈的題為《美國的分散交易是否會復活》的報告中指出，調整投資資產配置的趨勢或將再次加強。新興市場國家股票似乎被選為分散對象之一。



觀察資金流向的新興市場國家和地區，可以發現其地理位置十分廣泛。繼2025年之後表現強勁的是東亞股市。在高科技企業較多的韓國股市和台灣股市，對人工智慧（AI）相關需求的期待較強。此外，在中南美、中東、非洲、東歐，主要股指也相繼刷新最高點。



比如巴西股市。綜合交易所B3的數據顯示，2026年初至1月23日外國投資者的凈買入額為177億里爾（約合人民幣237億），已是2025年全年的一半以上。有預期認為，巴西央行將因通膨趨于穩定而轉向降息，正在吸引海外資金。



南非股市受益於資源價格走高。在以黃金為中心的貴金屬價格不斷創新高的情況下，押注礦山相關企業業績增長的買入在增加。捷克等東歐股市受益於德國財政擴張和歐洲內需擴大。



新興市場國家股市的風險在於全球經濟放緩。如果中美對立和人工智慧泡沫破滅等導致經濟活動停滯，新興市場國家也將受到負面影響。也有觀點認為，如果美國降息預期減弱，出現美元走強趨勢，“新興市場國家股市將暫時出現調整”（日本大和資產管理公司的高級策略師金春愛）。



在1月28日的印度尼西亞股票市場，雅加達綜合指數暴跌。指數編制公司MSCI於27日對資訊披露的不透明性表示擔憂，引起了投資者的負面情緒。新興市場國家存在投資者保護機制不充分的情況，也有突然改變規則和政府干預等風險。