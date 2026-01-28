李廣宇答中評：培育人才是持續增強其競爭力

香港特區立法會議員、工聯會副理事長、香港I.T.人協會會長李廣宇（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月31日電（記者 盧哲）香港特區立法會議員、工聯會副理事長、香港I.T.人協會會長李廣宇30日接受中評社記者專訪時表示，“培育本地人才”的核心是持續增加本地人才的競爭力，因此培育和培訓不僅是青年學生，而應該包含社會所有階層和不同年齡階段的人才。



工聯會當日發表市民對2026-27年度《財政預算案》的期望問卷調查結果。問卷調查顯示，在經濟方面，受訪者最關注的領域為“培育本地人才”，選擇人數佔整體受訪者超過7成；而以受訪者身份特徵分組統計，“培育本地人才”也是關注首位，包括不同學歷，包括僱員、僱主、退休人士都對“培育本地人才”有同樣高的重視與期望。



在接受中評社記者訪問時，李廣宇解析，調查結果並非意味著現時對本地人才的培育不夠重視。“但值得關注的是，在未來的發展當中，有很多不同的改變，社會也在改變，所有層次都不停在改變，例如AI的不斷發展。所以在這方面的持續培訓是必須的。”李廣宇強調，相關培育和培訓不僅僅指的是學生或剛畢業的青年，而應該包含社會所有階層和不同階段，“城市不同階層人士都感受到未來的挑戰，所以可以說各界人士都有技能持續提升的需要。因此我們希望政府在不同層面提供幫助。”



李廣宇提出，建議特區政府推動校企合作，加強產學對接。他舉例說，可以藉北部都會區建設的契機，建立創科實訓基地，串連產學資源。“有了園區的優勢，相信企業和學校可以有更多的聯動機會”；還可以邀請高校教授帶隊學生解決企業真實難題；設立重點產業定向人才培育計劃，鼓勵相關企業採用“實習－預聘”銜接機制，幫助學生畢業即就業；同時，實訓基地可面向轉職群體及在職人士開放，為香港各層次人才提供轉行轉型的實踐支撐。



李廣宇強調，持續增加本地人才的競爭力，才是“培育本地人才”的長遠核心。他還建議特區政府提供資源支持學生及在職人士進行職涯規劃，確保本地人才發展適應產業需求、共享發展成果。“我認為在學校層面、培訓層面、創科層面等等，政府都應該持續投放資源。學習無止境，我們要給市民多一些機會。”

