揚帆十五五 第十五屆香港國際金融論開幕

李大宏董事長致辭（中評社 王教仁攝） 中評社香港1月31日電（助理記者 王教仁）第十五屆香港國際金融論壇暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮活動昨日上午在香港順利舉行。本屆活動以“揚帆十五五 紫荊耀未來”為主題，強調香港發揮平台作用，匯聚全球智慧，推動內地與香港乃至世界更加廣泛、深入的金融合作與交流，共同開創更加美好的未來。全國政協委員、香港大公文匯傳媒集團董事長兼香港文匯報社社長、大公報社社長李大宏，香港特別行政區政府財政司副司長黃偉綸，香港公司治理公會會長鄒兆麟分別致辭。



李大宏在致辭中就香港站在“十五五”規劃新起點如何更好地融入金融強國建設大局提出三點建議：首先，應啟動人民幣國際化“主引擎”，拓寬全球應用場景；其次，應打造金融新質生產力“動力源”，啟動發展新勢能；第三，應築牢國家金融安全的“護城河”，構建風險防控堅固屏障。他表示，未來大公文匯集團將繼續發揮主流媒體的橋樑紐帶作用，傾力搭建高效暢通的金融交流合作平台，為凝聚行業合力、激發創新動能、服務國家“十五五”戰略大局做出更加積極的貢獻。



黃偉綸副司長視頻致辭時分享了特區政府在三方面的工作重點：第一，持續發揮及提升香港資本市場優勢；第二，加大力度推動香港在資產及財富管理方面的發展；第三，加快發展國際黃金交易市場，提升香港黃金倉儲容量。最後，他感謝業界“為提升香港作為一個主要的全球金融中心”作出的貢獻，並期望與各方攜手推動香港金融業更上一層樓，為國家金融強國建設貢獻力量。



鄒兆麟會長介紹，“金紫荊獎”歷經十五載，已成長為在境內外資本市場享有盛譽與廣泛影響力的年度盛會，它不僅成為表彰企業卓越表現的重要平台，更逐步發展為連接內地與香港、溝通中國與國際金融市場的堅實橋樑。他在致辭中表示，公司治理公會將繼續堅守專業精神，持續為提升兩地公司治理水準、增強資本市場韌性與活力而不懈努力，也一併祝願所有獲獎企業再創輝煌。

