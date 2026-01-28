中評關注：展望十五五中企全球化的香港優勢

嘉賓們在圓桌論壇上對話交流 （中評社 王教仁攝） 中評社香港1月31日電（助理記者 王教仁）圓桌論壇“揚帆出海：十四五經驗與十五五展望—中國企業全球化進程中的香港優勢”於今日上午在香港舉行。主持人與嘉賓們就“十五五”規劃背景下香港將如何發揮好自身“超級聯繫人”優勢、中國企業全球化成就與挑戰、中國企業的戰略迭代與發力方向、以及中國企業借力香港平台經驗與案例展開討論。本次圓桌論壇由鳳凰衛視金石財經主持人、製作人曾瀞漪主持。



香港特區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，香港的優勢集中體現在自由流動的資金、CGO（加密貨幣）兌換的港幣、普通法制度、金融市場監管制度等。2025年，香港在基金、資本市場取得了優異成績：IPO（首次公開募股）全球第一，股票市場日均交易額達 2500 億港元，較 2024 年增九成；2024 年亞洲國際債券發行量連續 17 年居亞洲第一；跨境財富管理規模全球第二、亞洲第一，對衝基金規模亞洲第一，是內地企業對接境外投資者的重要平台。為了便利企業“走出去”，香港也為企業提供全面的風險管理平台，給運營企業提供不同的風險管理產品。



在談及有關香港與中東國家、東南亞囯家的合作時，陳浩濂補充，香港與中東、東盟國家在公開、私人市場均有合作。在公開市場方面，中東國家與香港互設交易型買賣基金。在私人市場領域，已有香港持牌的數字銀行在東盟國家跟當地銀行合作，推出數字銀行服務；也有中東基金來香港設立私募基金用於在內地投資。香港正在發揮“超級聯繫人”的作用。



關於未來“十五五”期間香港在發揮“超級聯繫人”作用的舉措方面，陳浩濂表示，香港將在會計業、財資中心政策、風險管理支持、一站式服務領域支持內地企業發展，包括為內地企業提供整合了80多家（企業出海）經驗豐富的會計事務所名單；鼓勵內地企業在香港成立財資中心，用香港團隊幫助企業管理財資活動；為符合資格的財資活動提供減半至8.25%的稅率優惠並進一步優化相關稅務措施；鼓勵內地企業在港成立資保公司並為這些企業提供利得稅減半等便利政策；用已成立的“出海專班”，整合法律、會計、金融服務、銀行、商會等資源，為內地企業提供便利對接渠道。

