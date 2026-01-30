美國軍事施壓下，伊朗狀況如何？

中評社北京1月30日電／伊朗總統佩澤希齊揚日前表示，近期伊朗騷亂事件是去年6月“12日戰爭”的延續。美國和以色列近一個月以來的陰謀，是針對“‘12日戰爭’失敗的卑劣報復”。



新華社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊副總司令瓦希迪近日發表公開講話說，敵人在最近的騷亂中一邊聲稱支持伊朗人民，一邊卻在伊朗國內實施無數罪行。



佩澤希齊揚27日與沙特阿拉伯王儲兼首相穆罕默德通電話時表示，美國對伊朗的威脅破壞地區安全，只會導致動蕩。



28日，伊朗外長阿拉格齊就伊美接觸問題表示，近幾天他本人未同美國總統特使威特科夫有任何接觸，伊朗方面也未提出任何談判請求。同日，伊朗最高領袖哈梅內伊的政治顧問阿里·沙姆哈尼表示，伊朗將把任何來自美國的軍事行動視為戰爭開始，並立即實施全面且空前的反擊。



目前，伊朗各地大型示威活動已基本平息，社會秩序正在恢復。街道上，公共交通運轉正常，城市主幹道車水馬龍。據新華社記者瞭解，伊朗首都德黑蘭的國際互聯網服務已於當地時間22日下午起部分恢復，但仍有部分站點、部分設備無法接入，並且網速受到一定限制。



以色列區域外交政策研究所首席研究員羅埃·基布里克說，即便動武，美國也可能傾向於實施高強度但有限度的打擊，而非發動全面戰爭。還有分析說，美軍對伊動武的另一種可能是配合以色列行動。有專家指出，以色列如果再次突襲伊朗，或牽動美國“下場”。