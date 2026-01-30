中英簽署多項經貿成果文件　深化中英經貿關係

中評社北京1月30日電／英國首相斯塔默1月28日至31日訪華期間，中英簽署經貿領域多份合作文件。商務部新聞發言人30日具體介紹說，1月29日，中英共同簽署了四項經貿成果文件，從貨物貿易、服務貿易和經貿機制建設三方面同時發力，進一步深化中英經貿關係。



關於中英開展“出口中國”合作備忘錄，發言人介紹，通過簽署《關於開展“共享大市場·出口中國”合作的諒解備忘錄》，英國成為“共享大市場·出口中國”系列活動啟動以來，首個和中國簽署備忘錄的國家，中方已邀請英擔任活動的年度主題國之一。雙方將建立“出口中國”合作機制，共同發掘英方優質商品和服務對華出口潛力，加強信息互通、開展促進活動，提升貿易便利化水平，共同促進中英貿易健康發展。



關於中英啟動服貿協定可研和建立雙邊服務伙伴關係備忘錄，發言人說，英國是全球第二大服務出口國。近年來，中英積極推進服務貿易領域合作，取得了良好成效。通過簽署《關於啟動中英服務貿易協定聯合可行性研究的諒解備忘錄》和《關於建立雙邊服務伙伴關係的諒解備忘錄》兩份文件，中英將開展啟動商談服務貿易協定可行性研究，同時充分利用服務領域的互補性和各自優勢，進一步在創意產業、專業服務、金融服務、醫療健康等領域深化合作。在當前變亂交織的國際環境下，這是兩國共同支持自由貿易的實際行動。



關於加強中英經貿聯委會工作備忘錄，發言人表示，中英經貿聯委會是兩國經貿合作的重要機制，下設多個專業工作組。上一次會議于2025年9月在北京舉行。雙方此次簽署的《關於加強中英經貿聯委會工作的諒解備忘錄》旨在夯實聯委會作為中英經貿政策對話、貿易投資促進的平台作用，促進聯委會與中英企業家委員會互動，加強兩國政企對話，推動解決雙方企業的問題訴求，為深化中英經貿關係貢獻力量。