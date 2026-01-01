快評：藍白合是主流民意　會在挑戰中前行

針對前台灣民眾黨主席柯文哲日前提及“藍白分”，民眾黨主席黃國昌30日強調，不要斷章取義，柯文哲說的“分”是指分工合作，不需要無限想像不斷放大。 中評社快評/台灣政壇近期圍繞“藍白合”的討論再起波瀾。柯文哲一句“藍白分”引發諸多猜測，黃國昌立即澄清“分”乃“分工合作”之意；國民黨議員曾獻瑩則直言柯文哲的某些言論“易被綠營見縫插針”，呼籲其“為大局忍一忍”。這些插曲恰恰折射出“藍白合”這一命題的複雜性與敏感性，更凸顯其作為台灣主流民意期待與政治現實必然選擇的雙重屬性。



“藍白合”承載著台灣超越國民黨和民眾黨支持者、彙聚為島內主流民意的厚重期待。在民進黨長期執政引發諸多爭議的背景下，在野力量能否有效整合，已成為影響台灣政治走向的關鍵變數。民意如潮，順之者昌，這構成了藍白合最根本的驅動力。



台灣特殊的政治生態決定了單一在野黨難以撼動民進黨的執政地位。國民黨雖具傳統實力，但面臨轉型挑戰；民眾黨銳氣十足，卻根基尚淺。雙方皆清醒認識到，分則兩害，合則兩利，藍白兩黨唯有攜手，方有勝算。這是冰冷的政治算術，更是無法回避的選擇題。



我們也清楚，藍白合絕非坦途。內部的挑戰首當其衝：柯文哲快人快語的“玻璃心”論，雖被解釋為“分工”鋪墊，卻難免觸動歷史心結與支持者情緒；民眾黨內部人事佈局與國民黨內整合，皆需智慧。兩黨之間，理念差異、資源配置、選舉協調等深層矛盾，都極易被民進黨利用放大。此外，綠營必然全力阻撓分化，外部壓力不容小覷。



然而，縱有波折，“合”的方向是大勢。民意基礎與政治現實的剛性約束，決定了分道揚鑣只能是雙輸的歧路。真正的考驗在於雙方能否展現超越個體好惡與一時得失的政治智慧與格局。

