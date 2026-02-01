郭磊：五大增長空間助力中國經濟發展

演講中的郭磊 （中評社 王教仁攝） 中評社香港2月1日電（助理記者 王教仁）1月30日上午，廣發證券首席經濟學家郭磊在第十五屆香港國際金融論壇暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮活動發表主題演講“中國經濟的中期敘事”，演講主要介紹了中國經濟的五大增長空間：南方國家工業化、企業出海、固定投資長效機制、AI場景化以及消費提升。



郭磊首先指出，南方國家工業化是中國保持出口韌性的重要支撐。2023年中國出口年均復合增速達7.8%，近兩年穩定在5%左右，這與南方國家的工業化需求密不可分。南方國家工業化需求帶動了中國高端產品，如汽車、船舶、鋰電池、集成電路，出口增長。同時，工程機械、農業機械、肥料、鋼坯等中低端工業品出口也呈雙位數甚至三位數增長。儘管近年對美出口增速與份額下降，中國對非洲、拉美、東南亞等地快速增長的出口彌補了這個份額缺口。



企業出海是第二輪全球化。中國製造業覆蓋高、中、低端產業鏈，產能在全球占比超30%，並且擁有完善的上下游配套體系，這使得中國企業出海具有重大優勢。根據商務部數據，中國五萬多傢海外企業遍佈190個國家及地區，來自安永的數據顯示，中國企業海外併購同比增速達到70%。



固定資產投資長效機制為中國經濟增速提供優化空間。郭磊表示，房地產對固定資產投資的拖累已逐步見底，租金收益率回升至2.4%，高於貨幣基金1.4%的平均收益率，政策著力穩定房地產市場。此外，“十五五”規劃提出要制訂全口徑政府投資計劃，實施一批重大的、標誌性的工程項目，這使得基礎設施在未來還將發揮對固定資產投資的引領作用。推動全國統一大市場、反內捲，優化投資環境等措施也在鼓勵製造業投資。

