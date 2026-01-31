美國聯邦政府“停擺”警報解除了嗎？

中評社北京1月31日電／美國參議院民主黨領袖查克·舒默的發言人29日表示，參議院民主、共和兩黨議員已就政府撥款法案達成協議，以避免政府部分“停擺”。不過，由於眾議院下周才復會以及兩黨移民政策分歧明顯，聯邦政府“停擺”警報並未解除。



新華社報導，“史上最長停擺”才結束了2個多月，美國聯邦政府再次陷入“停擺”陰霾。分析人士認為，在兩黨日益極化、爭鬥日趨激烈、政府治理失能的背景下，“停擺”危機頻發已成美國政治新常態。



“技術性停擺”躲不開



29日早些時候，參議院在程序性投票中未能推進已獲眾議院通過的政府撥款法案。此時距1月30日部分聯邦部門資金耗盡、政府部分“停擺”僅剩一天。當天晚些時候，兩黨參議員與特朗普政府就避免政府“停擺”進行緊張的談判，最終就政府撥款法案達成一項協議。



舒默的發言人表示，達成的協議包括推進政府撥款法案，為本財年剩餘時間裡多個政府部門提供資金，同時為國土安全部提供兩周的臨時撥款，以便雙方繼續就限制該部門移民執法行動進行談判。發言人還說，參議院共和黨領導層正在採取措施安排投票。



不過多家媒體指出，即便參議院在政府資金耗盡前通過協議下的撥款法案，該法案仍要等到下周一眾議院復會後才能完全批准。這意味著，聯邦政府將在本周六至下周一不可避免地陷入部分“技術性停擺”。



此外，眾議院在復會後能否通過協議下的撥款法案也尚不確定，聯邦政府“停擺警報”並未解除。



國土安全部撥款問題是兩黨的核心分歧。近日，美國移民與海關執法局的執法人員在明尼蘇達州接連槍殺兩名美國公民後，民主黨方面明確拒絕為國土安全部發放新的政府撥款。



有美媒認為，即便新法案得以推進，兩黨在移民政策上的巨大分歧也將導致圍繞國土安全部撥款的談判“異常艱難”，為期兩周的臨時撥款到期後，兩黨能否達成一致依然存疑。美聯社報導稱，在此番圍繞“停擺”展開的博弈中，民主黨希望終結特朗普政府對移民的強硬打擊，但共和黨不會接受民主黨的全部要求。

