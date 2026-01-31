軍報：查張又俠是消除重大政治隱患的鬥爭

中評社北京1月31日電／解放軍報今天發表題為“堅定反腐必勝、強軍必成的信念信心”的評論員文章指出，黨中央決定，對張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查。堅決查處張又俠、劉振立，是全面從嚴治黨的重大成果、反腐敗鬥爭的重大勝利，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現，對於推動人民軍隊拔除流毒根源、實現換羽重生，具有重要意義。全軍官兵要堅決擁護黨中央決定，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，充分認清反腐敗鬥爭的光明前景，堅定反腐必勝、強軍必成的信念信心。



腐敗是我們黨面臨的最大威脅，反腐敗是最徹底的自我革命。反腐敗鬥爭關係黨對軍隊的絕對領導，關係人民軍隊性質宗旨，關係黨和國家長治久安。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央堅持全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，以整風精神推進政治整訓，堅決有力肅流毒、懲貪腐、除積弊，在新時代挽救、重塑、發展了人民軍隊。這次對張又俠、劉振立立案審查調查，再次表明了反腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍的鮮明態度，是消除重大政治隱患的堅決鬥爭，是鏟除腐敗滋生土壤和條件的重犁深耕，是打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰的強力推動。實踐充分證明，人民軍隊越反腐就越堅強、越純潔、越有戰鬥力；去腐的速度越快，生肌的速度就越快，強軍事業發展就越有可靠保證。



人民軍隊不容腐敗，威武文明之師不容玷污。腐敗分子絲毫不能代表我們這支有著光榮傳統的英雄人民軍隊，他們終將被永遠釘在歷史的恥辱柱上。對張又俠、劉振立等人的深挖徹查，以無可辯駁的事實證明，不管職務多高、權力多大，在黨紀國法面前一律平等，只要搞腐敗就決不姑息，對那些不知敬畏、以身試法的，涉及多少查多少，牽扯多深挖多深。軍隊黨員幹部特別是領導幹部要始終心存敬畏，不要心存僥幸，甚至不收斂不知止，必須牢記“手莫伸，伸手必被捉”的道理，帶頭遵紀守法、嚴於律己，切實回答好入黨幹什麼、當兵幹什麼、為將幹什麼等基本問題，勤撣“思想塵”、多思“貪欲害”、常破“心中賊”，築牢信仰之基、補足精神之鈣、把穩思想之舵。



堅定不移推進軍隊反腐敗鬥爭是大勢所趨、軍心所向。堅決查處腐敗分子，讓我們越來越清楚地看到黨和軍隊自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高的決心意志，看到軍隊肌體不斷純潔、政治生態不斷純淨的新風新貌，更加有力煥發官兵攻堅建軍百年、奮進強軍一流的昂揚鬥志。當前，儘管要面對一些短期的困難和陣痛，但更要深刻認識到，黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度在發揮著決定性作用，邁向一流的戰略設計、路徑安排、目標任務已經成為全軍共識共為。戰勝困難、歷經陣痛必將換來新生，人民軍隊必將在革命性鍛造中重塑開新，更好贏得強軍興軍歷史主動。

