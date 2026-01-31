下任主席揭曉　美聯儲貨幣政策面臨哪些變化？

中評社北京1月31日電／美國總統特朗普30日提名美國聯邦儲備委員會前理事凱文·沃什為下任美聯儲主席。如果獲得美國國會參議院批准，沃什將接替任期將於今年5月結束的現任主席鮑威爾。沃什有過哪些任職經歷？貨幣政策主張是什麼？會給美聯儲貨幣政策帶來哪些變化？



沃什是誰



新華社報導，沃什出生於1970年，早期就職于摩根士丹利，專攻併購業務。2006年，沃什獲美國前總統喬治·W·布什提名進入美聯儲，擔任美聯儲理事至2011年。他也是當時最年輕的美聯儲理事。



在2008年國際金融危機期間，沃什是時任美聯儲主席本·伯南克與華爾街的主要聯絡人，也是緊縮貨幣政策的主要支持者。伯南克曾在2015年出版的回憶錄中寫道：“凱文的政治和市場智慧以及在華爾街的眾多人脈證明了他的寶貴价值。”



2016年，作為當時候任總統特朗普組建的商業論壇成員，沃什曾為特朗普提供經濟政策和戰略建議。此外，沃什的岳父是特朗普的多年好友。



特朗普在首個總統任期內提名鮑威爾為美聯儲主席。當時，鮑威爾與沃什均為特朗普考慮的人選，但鮑威爾最終獲得提名。



有何政策主張



沃什一度被視為自由貿易的支持者和貨幣政策的鷹派人物，但近來轉向支持特朗普的關稅政策和加快降息的要求。



沃什曾長期公開支持全球化和自由貿易。2011年，他在《華爾街日報》專欄文章中呼籲政策制定者“抵制不斷高漲的經濟保護主義浪潮”。但他2024年曾暗示，需對不符合美國利益的國家採取更嚴厲的措施。

