澤連斯基：能源停火開始　俄軍改打後勤設施

中評社北京1月31日電／烏克蘭總統澤連斯基30日在晚間視頻講話中說，按照美方說法，俄軍暫停襲擊烏能源基礎設施一周，這一“能源停火”已從當晚開始實施。但烏方發現，俄軍正在將空襲重點轉向烏方後勤設施。



新華社報導，澤連斯基說，30日入夜以來，除頓涅茨克地區一處天然氣基礎設施遭到襲擊外，烏克蘭其他州無能源基礎設施遭襲報告。烏方準備採取對等措施，即從當天起停止襲擊俄方能源基礎設施。



澤連斯基說，眼下，俄軍開始將襲擊重點轉向烏方後勤設施、交通樞紐。當天早上，在第聶伯羅彼得羅夫斯克州，烏國家鐵路公司一列用於提供電力的機車遭到襲擊。



澤連斯基稱，俄軍無人機襲擊和轟炸仍在繼續。哈爾科夫州一家美國企業的倉庫當天遭一枚彈道導彈襲擊並燃起大火。此外，尼科波爾市、赫爾松市以及哈爾科夫州、蘇梅州和切爾尼希夫州的邊境地區均遭到空襲，烏方對俄羅斯進行對等反擊。



美國總統特朗普29日在白宮舉行內閣會議時說，烏克蘭正遭受“極度嚴寒”，“我親自請求普京總統在一周內不要向基輔及其他城鎮開火，他同意了”。俄總統新聞秘書佩斯科夫30日告訴俄羅斯媒體，特朗普確實親自請求普京在2月1日前的一周內停止空襲烏首都基輔，以便為此後談判創造有利條件，克里姆林宮予以同意。