美參議院通過撥款法案　技術性停擺仍難免

中評社北京1月31日電／美國參議院1月30日晚通過聯邦政府多個部門剩餘財年的撥款法案，此時距離相關部門資金耗盡僅剩幾小時。由於眾議院審議通過法案仍需時間，這意味著這些部門仍會出現短暫的資金中斷，陷入“技術性停擺”。



新華社報導，當晚，參議院以71票贊成、29票反對的結果通過撥款法案，隨後該法案將送交國會眾議院審議。但聯邦政府多個部門的運轉資金30日耗盡，而眾議院正在休會，預計要到2月2日才復會，幾乎無法在資金耗盡前批准該撥款法案，因此政府部分“停擺”不可避免，預計于當地時間1月31日零時開始。這將是去年美國聯邦政府經歷創紀錄“停擺”以來，再次陷入部分“停擺”。



參議院通過的5項撥款預算將為聯邦政府大部分部門提供資金，直至9月30日本財政年度結束，但不包括給國土安全部的資金。國土安全部資金被拆分出來並將按現有水平延長兩周，以便兩黨和白宮繼續就改進該部門運作進行談判。



按慣例，美國國會每年需通過12項撥款預算。此前國會已經通過6項撥款預算。



在本月兩名美國公民在明尼蘇達州被聯邦執法人員在執法行動中開槍打死後，共和黨與民主黨在移民執法問題上分歧加劇。參議院29日早些時候在程序性投票中未能推進已獲眾議院通過的政府撥款法案。隨後，兩黨以及白宮就避免政府“停擺”進行緊張談判。



近年來，隨著共和、民主兩黨的政治對立加劇，美國聯邦政府多次陷入“停擺”危機。2025年11月12日，美國歷史上時間最長的一次聯邦政府“停擺”在持續43天後終於結束。