大陸遊戲火爆台北電玩展

中評社北京1月31日電／“五、四、三、二、一！”主持人倒數計時未完，台上玩家操縱的角色揮出最後一擊，成功“讀秒”通關，台下觀眾爆發歡呼。這是此間舉行的2026年台北國際電玩展上的一幕。許多台灣玩家匯聚大陸遊戲產品《鳴潮》展台，踴躍參與挑戰賽，爭奪遊戲周邊獎品。



新華社報導，本屆電玩展1月29日至2月1日在台北南港展覽館舉行，吸引399家廠商攜逾500款遊戲參展。其中，《鳴潮》《明日方舟·終末地》《絕區零》《逃離鴨科夫》等多款大陸遊戲展區深受台灣玩家歡迎，氛圍尤為火熱。



25歲的王先生專程從台中前來。他告訴記者，上次參觀電玩展是初中時期，時隔多年“回歸”，是為了喜愛的遊戲——《鳴潮》和《絕區零》。“角色更新快、立繪夠好看，劇情也很打動我。”他剛剛入手了《鳴潮》中一個角色的膠片相卡，“這個角色推出大概四個月，不過已經不算最新了”。



據瞭解，《鳴潮》以東方美學為基調，融入傳統建築、水墨意境與俠客精神，獲得許多台灣年輕人喜愛。在現場，購買《鳴潮》遊戲人物周邊商品的隊伍蜿蜒數圈。《鳴潮》展台工作人員告訴記者，展台單日參觀人數初估超過2500人次，“台灣玩家非常熱情，展場互動氣氛很讚”。



《明日方舟·終末地》《絕區零》《逃離鴨科夫》等多個大陸遊戲展台同樣人氣爆棚。《逃離鴨科夫》展位工作人員說，開展半天內，一款周邊服飾就售出近半數，“後悔沒多準備點”。



“最近幾年，電玩展上大陸遊戲展台的觀眾越來越多。”24歲的新北市民吳先生說，不論是《原神》《崩壞：星穹鐵道》，還是此次參展的《明日方舟·終末地》《絕區零》，優質劇情不斷更新、創新玩法層出不窮，是近年來大陸遊戲的突出特點。

