中國計劃向日地引力平衡L5點發射羲和二號

中評社北京1月31日電／新華社報導，記者31日從日地L5太陽探測工程“羲和二號”項目啟動會暨科學研討會上瞭解到，中國計劃2028年至2029年間，擇機向日地L5點發射“羲和二號”。



羲和是《山海經》中的太陽之母，是《楚辭》中駕車控制太陽東升西落的神，也是中國古代觀測天象與制定曆法的官職。2021年10月，中國成功發射首顆太陽探測科學技術試驗衛星“羲和號”，正式步入空間探日時代。



近5年後，“羲和二號”正式啟動。南京大學天文與空間科學學院方成院士告訴記者，“羲和號”已超期服役，目前運行狀態良好。“羲和二號”發射後，將從全新的波段和視角對太陽開展立體觀測。



“羲和號”環繞地球運行，“羲和二號”則不是。“羲和號”科學與應用系統總設計師、南京大學天文與空間科學學院教授李川介紹，太陽和地球有5處引力平衡點，L1、L2、L3在日地連線上，L4、L5則在地球環繞太陽運行的軌道上，各自與太陽、地球構成邊長約1.5億公里的等邊三角形，如果將地球公轉方向視作“前方”，L5在地球的“身後”。



“截至目前，人類發射的太陽探測器已有70多顆，絕大多數分佈在日地連線上，少數環繞太陽運行，還沒有探測器在日地L5點駐留。因此，‘羲和二號’將給人類研究太陽提供一個全新的‘旁觀者’視角。”李川說，身處引力平衡點，“羲和二號”無需消耗過多能量就能維持軌道穩定，設計壽命長達7年。



據瞭解，“羲和二號”能夠對太陽磁場和太陽活動實現精細測量，建立完整的太陽爆發三維物理模型，並增強中國空間天氣預警預報能力。



中國科學院國家天文台汪景琇院士表示，相比地球視角，“羲和二號”在日地L5點能夠提前四到五天觀測太陽活動區和活動現象，特別是太陽耀斑、日冕物質拋射等災害性空間天氣，為地球應急響應爭取更多準備時間。