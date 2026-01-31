1月份中國製造業PMI為49.3%

中評社北京1月31日電／國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會31日發佈數據顯示，1月份，製造業採購經理指數（PMI）為49.3%，比上月下降0.8個百分點。



“1月份，部分製造業行業進入傳統淡季，加之市場有效需求仍顯不足，製造業景氣水平較上月下降。”國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧說。



數據顯示，1月份，生產指數為50.6%，高於臨界點，製造業生產保持擴張；新訂單指數為49.2%，市場需求有所回落。從行業看，農副食品加工、鐵路船舶航空航天設備等行業生產指數和新訂單指數均高於56.0%，產需釋放較快；石油煤炭及其他燃料加工、汽車等行業兩個指數均低於臨界點，相關行業市場需求放緩，企業生產有所回落。



霍麗慧分析，受近期部分大宗商品價格上漲等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為56.1%和50.6%，比上月上升3.0個和1.7個百分點，其中出廠價格指數近20個月來首次升至臨界點以上，製造業市場價格總體水平改善。



數據顯示，1月份，大型企業PMI為50.3%，仍位於擴張區間，大型企業支撐作用持續顯現；中、小型企業PMI分別為48.7%和47.4%，比上月下降1.1個和1.2個百分點，景氣水平有所回落。



此外，高技術製造業持續領跑。1月份，高技術製造業PMI為52.0%，連續兩個月位於52.0%及以上較高水平，相關行業發展態勢持續向好。裝備製造業PMI為50.1%，保持在擴張區間。消費品行業和高耗能行業PMI分別為48.3%和47.9%，景氣水平有所回落。



“生產經營活動預期指數為52.6%，繼續高於臨界點，顯示企業預期保持樂觀。從行業看，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶等行業生產經營活動預期指數連續兩個月位於56.0%以上較高景氣區間，相關企業對近期行業發展信心較強。”霍麗慧說。