特朗普為何鍾情於“國家緊急狀態”？

中評社北京1月31日電／美國總統特朗普1月29日簽署行政令，宣佈進入國家緊急狀態，並威脅對向古巴提供石油的國家輸美商品加徵從價關稅。據統計，特朗普重返白宮以來已11次宣佈國家緊急狀態。美國的國家緊急狀態是什麼？特朗普為何頻頻宣佈國家緊急狀態？其影響又如何？



何為美國“國家緊急狀態”



新華社報導，根據美國法律，國家緊急狀態是一種特定的法律狀態。在該狀態下，總統獲得臨時授權，允許聯邦政府調動資源並採取在正常情況下被法律禁止的措施，以應對突發威脅。



宣佈國家緊急狀態的主要法律依據是于1976年頒佈的《國家緊急狀態法》。該法本身並不賦予總統新的權力，而是提供一種機制以啟動其他相關法定權限。當美國總統宣佈國家進入緊急狀態時，便會啟用國會已寫入法律的100多項權力，應對範圍涵蓋從經濟威脅到軍事需求等各種危機。而在此之前這些權力通常處於休眠狀態。



國家緊急狀態在正式終止前將持續有效。總統有權隨時單方面發佈正式的終止公告來結束緊急狀態。不過，最常見的終止方式是緊急狀態在一年後自動失效，除非總統通過年度公告延長緊急狀態。此外，《國家緊急狀態法》還規定國會可以終止緊急狀態，但需國會參眾兩院均以三分之二多數票通過相關決議。

