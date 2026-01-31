中評社北京1月31日電／美國東部時間1月31日零時起，美國聯邦政府多個部門陷入“技術性停擺”。儘管參議院在資金耗盡幾小時前通過多個部門剩餘財年的撥款法案，但由於眾議院審議通過法案仍需時間，這些部門仍會出現短暫的資金中斷。



新華社報導，30日晚，參議院以71票贊成、29票反對的結果通過撥款法案，將為國防部、教育部、衛生與公眾服務部、勞工部、交通部以及住房與城市發展部在內的多個聯邦機構提供資金，直至9月30日本財政年度結束，但不包括給國土安全部的資金。國土安全部資金被拆分出來並將按現有水平延長兩周，以便兩黨和白宮繼續就改進該部門運作進行談判。



儘管參議院在最後一刻“踩點”通過撥款法案，但修改後的方案仍需獲得眾議院批准。據美國《國會山報》報導，眾議院議長邁克·約翰遜29日曾表示，根據眾議院規定，投票必須提前72小時公佈議案文本，眾議院最早可能在2月2日就此進行表決。



在1月兩名美國公民在明尼蘇達州被聯邦執法人員在執法行動中開槍打死後，共和黨與民主黨在移民執法問題上分歧加劇。參議院民主黨領袖舒默日前表示，在移民與海關執法局未被有效約束並通過立法進行改革之前，國土安全部的撥款法案在參議院無法獲得足夠支持。共和黨是否會接受民主黨的相關訴求，還有待觀察。



參議院29日早些時候在程序性投票中未能推進已獲眾議院通過的政府撥款法案。隨後，兩黨以及白宮就避免政府“停擺”進行緊張談判。29日晚，參議院民主黨人與白宮就撥款法案達成協議。



近年來，隨著共和、民主兩黨的政治對立加劇，美國聯邦政府多次陷入“停擺”或“瀕臨停擺”的危機。一場持續43天的創紀錄聯邦政府“停擺”才剛剛于兩個多月前落幕。