特朗普再發通牒　伊朗：已掌握敵方作戰計劃

中評社北京1月31日電／美國總統特朗普1月30日稱，伊朗希望同美國達成協議，他已向伊朗方面告知達成協議的最後期限。同日，伊朗總統佩澤希齊揚與地區國家領導人通電話時表示，伊朗絕不歡迎戰爭，但會堅決回擊侵犯。



另據俄方消息，俄總統普京當天在克里姆林宮會見伊朗最高國家安全委員會秘書、最高領袖顧問阿里·拉里賈尼。



特朗普：已告知最後期限 伊朗：尚未有與美談判的具體計劃



新華社報導，特朗普1月30日在白宮簽署一項行政令時回答媒體提問。被問及是否有達成協議的最後期限時，特朗普稱已同伊方溝通，但沒有透露具體日期，說“衹有他們自己知道”。



有記者問，如果伊朗不達成協議，美國是否要採取類似在委內瑞拉的軍事行動。特朗普說，他“不想談論任何與正在進行的軍事行動有關的事情”，但同時強調“我們在那裡有一支非常強大的艦隊”。



伊朗外交部長阿拉格齊1月30日訪問土耳其時說，美國通過很多中間渠道表示希望與伊朗進行溝通，但美國不能威脅伊朗，談判不能由美國單方面主導進行。他說，如果這些先決條件得到滿足，伊朗已經做好準備回到談判桌。他還強調，伊朗不會在美國威脅下進行談判，談判應在公平、平等的前提下進行。伊朗目前沒有與美國進行談判的具體計劃。



特朗普此前曾表示，他計劃與伊朗對話，並稱“希望”不動武。據美國媒體報導，美伊近期有過接觸，但伊朗拒絕美國提出的一些談判條件，其中涉及伊朗鈾濃縮活動和彈道導彈項目。

