轟6k在黃岩島戰備警巡　飛進菲軍演劃設區

轟-6k在黃岩島戰備警巡示意圖。（來源：玉淵譚天） 中評社北京1月31日電／1月31日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。



央視報導，1月份，中國人民解放軍南部戰區持續組織海空兵力位中國黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。已公開的航線示意圖顯示，南部戰區轟-6K轟炸機、殲擊機組成編隊飛抵黃岩島空域後，沿東南方向空域巡航。



轟-6K戰巡航線公布，有何意義？



中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所楊霄表示，近期，菲律賓非法劃設演習區，不僅侵入到我國南海海域，還覆蓋了我國領海基點基線的黃岩島，嚴重侵犯我國領土主權和海洋權益。



南部戰區此次巡航活動，尤其是轟炸機航線，反映出我國對黃岩島領海領空的實際管轄。同時也對菲方形成了實質的批駁，菲方所謂演習區域實際上是無效的，它提出在演習區域禁空等這些要求完全沒有效果，完全是紙上談兵，一紙空文。中方用實際行動批駁了菲方的險惡用心和圖謀。



同時，中國在南海的海上力量，數次對菲律賓人員及船只進行人道主義救援，發揮了非常好的國際主義精神和專業素養，受到國際社會的廣泛關注。中方一直致力於把南海打造成為和平之海、合作之海、友誼之海。



而對於菲方長期攪動地區局勢，拉攏域外國家在這裡搞演習、搞破壞性行動、搞南海軍事化挑釁。中方有足夠的實力來反制菲方的任何挑釁，但為了維護地區的和平穩定保持了非常好的克制。



此次南部戰區的巡航活動，正是對菲方的警示。如果菲方進一步挑釁，中方有足夠的反制措施，給予更有力的回擊。南部戰區的行動還會持續下去，菲方挑釁的行為一定會破產。