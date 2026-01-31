國共論壇影響選情？王鴻薇：不會有負面影響

中評社台北1月31日電／國共論壇即將於2月3日在北京舉辦，傳出藍營內部出現雜音，擔心會影響選情，國民黨副主席蕭旭岑30日反問，“國民黨什麼都不做，不碰兩岸，選舉就會選贏了嗎？”國民黨“立委”王鴻薇31日表示，論壇是針對治水或防災、觀光方面交流，而且去交流的訪問團也沒有其他政治人物，所以民進黨若把它做政治操作，實在是無限上綱。



中時新聞網報導，國民黨今舉行中常委投票，王鴻薇到台北市議會投票，她說這兩天看到黨中央把論壇定位成智庫對智庫，針對民生方面的治水或防災、觀光交流，而且去交流的訪問團也沒有其他的政治人物，所以民進黨如果把它形容成有政治協議，實在是無限上綱，做政治操作。



王鴻薇說，在兩岸部分目前多進行民間交流，還有民生交流，她相信對於2026的選舉，不會有什麼負面的影響。



藍白聯手《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案順利三讀通過，使“救國團”擺脫政黨附隨組織之名，賴清德批黨產條例復辟，讓轉型正義倒退。國民黨“立委”王鴻薇31日表示，外界都知道，民進黨執政後想要整肅政敵，刻意追殺國民黨，“救國團”屬於教育公益團體，並不是政黨政治，不曉得民進黨到現在為止，怎麼好意思繼續造謠。



她說，其實在整個修法的過程裡面，提過很多次，就是“救國團”從過去到現在，都是屬於教育公益團體，並不是為特定政黨所服務，更何況過去“救國團”曾經隸屬於政府單位，並不是隸屬於中國國民黨，民進黨執政後想要追殺國民黨，用黨產條例跟轉型正義委員會整肅政敵，凍結“救國團”應該有的資產，只是因為民進黨認定“救國團”屬於國民黨。



王鴻薇說，但是這跟事實根本不符合，過去有多少台灣的民眾參加過“救國團”的活動，有很多是青年還有教育跟團康活動，並不是政黨政治的活動，不曉得民進黨到現在為止，怎麼好意思還繼續造謠，而且昨天所通過的黨產條例衹有針對“救國團”，並不像民進黨所說的，全部相關的黨產條例凍結的資產全部解凍。