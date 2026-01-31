郭正亮曝賴清德焦慮爆表　3月定對鄭麗文下手

中評社台北1月31日電／國民黨副主席蕭旭岑下周將訪問北京，展開國共兩黨智庫交流，國民黨主席鄭麗文日前接受外媒專訪也表達，希望今年上半年訪問大陸會晤習近平。對此，前“立委”郭正亮斷言，賴清德非常焦慮，“3月一定會下手”，建議鄭麗文最好2月去訪陸，越早去越好。”



中時新聞網報導，郭正亮昨日在《中天辣晚報》節目中指出，下周展開的國共智庫交流，基本上沒有要談兩岸敏感問題，接下來是鄭麗文訪問中國大陸。目前尚無法確定鄭麗文能不能見到習近平，但鄭提出兩岸和平框架，以目前兩岸狀態來說，要談和平協議有困難，現階段連恢復交流都有一定的困難，國民黨前主席朱立倫及江啟臣任內，僅朱立倫訪問過大陸1次，因此外界別期望太多。



至於鄭麗文訪陸時間點，郭正亮表示，美國總統特朗普4月要訪問中國大陸，大陸3月初也要舉行兩會，加上今年農曆過年比較晚，鄭麗文若要在“兩會”前，時間非常趕。但若是在“兩會”後，他認為變數很大，“鄭麗文最好2月去訪陸，越早去越好”。



郭正亮指出，拖到3月，對岸恐怕會有變數，大陸在“兩會”後，一定整個都在準備4月美國總統特朗普來訪，“擺明就是要算大帳，雙方都會有所準備。”他預測，中國一定會談及中美三個聯合公報，包括台灣地位、對台軍售等議題。



郭正亮說，習特會應會很政治，這也讓賴清德非常的焦慮，“賴會不會做什麼動作就不好說了！”他斷言，賴清德可能會製造鄭麗文的障礙，讓鄭去不了大陸，尤其“立法院”下個會期3月初開議，須處理總預算付委、軍購預算，勢必造成衝突，“想想那時的氛圍，兩會以後鄭麗文去大陸，民進黨一定會搞鬼，因為你跟‘立法院′的鬥爭搞在一起，賴清德這種人怎可能不講話？”



郭正亮續指，如果鄭麗文去見到習近平，兩人又相談甚歡，必定動搖民進黨，“賴清德怎麼可能會讓妳順利？3月他一定會製造一些狀況，民進黨不是吃素的啦！”