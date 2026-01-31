國民黨中央否認2月6日協調　江啟臣盼盡快

中評社北京1月31日電／“立法院副院長”江啟臣今天前往台中市向上市場掃街發春聯，針對外界指黨中央2月6日將邀他與“立委”楊瓊瓔協調下屆人選，江說，黨中央說沒有2月6日這件事情，他黨中央盼盡快確定第二次協調時間，讓大家可以安心。



中時新聞網報導，江啟臣今天早上由“立委”羅廷瑋等人陪同，前往向上市場掃街發贈春聯，他說，他已經發贈春聯好幾周，這陣子將趁休會期間，走訪各大市場、夜市發春聯，明天也會有“立委”黃健豪等人陪同發春聯。



針對黨中央是否2月6日將再次進行協調，江啟臣強調“沒有”，他說，大家都很關心，也提到2月6日要協調，昨天特地跟黨中央確認，黨中央回應沒有2月6日這件事情，時間落在何時還在徵詢當中。



江啟臣說，他也多次提及協調時間愈快愈好，因為基層焦慮，大家都希望人選趕快底定，也盼黨中央趕快確定第二次協調時間，讓大家安定並知道後續時程怎麼安排。



江啟臣隨後赴市黨部投票前受訪再度表示，大家都在問這個時間，自己的確沒有收到黨中央的通知，辦公室昨天詢問黨中央，到底目前有沒有確定的時間，黨中央是說還沒有。江啟臣說，2月6日還沒有確定，目前就等黨中央通知。



江啟臣重申，事情如果能越早確定越好，也希望讓基層支持者，還有所有要參選的人，都能知道確切時程，大家比較好安排事情，也比較不需要緊張跟焦慮。