美聯儲批評者獲提名　美貨幣政策面臨挑戰

美聯儲 中評社北京1月31日電／1月30日，美國總統特朗普宣佈提名美國聯邦儲備委員會前理事凱文·沃什出任下一任美聯儲主席。如果獲得美國國會參議院批准，沃什將接替任期將於今年5月結束的現任主席鮑威爾。



新華社報導，如果出任美聯儲主席，作為美聯儲批評者和曾經的美聯儲理事，沃什預計將和特朗普政府多名高官一樣推動機構變革。但伴隨聯邦政府施壓、持續的內部分歧和複雜的宏觀環境，美聯儲的貨幣政策制定將面臨多重挑戰。



美聯儲“獨立性”受考驗



即使沃什具備相應的專業性，但由於他與特朗普的密切關係，外界仍然擔憂他能否維護美聯儲“獨立性”。



特朗普此前表示，他挑選美聯儲下任主席的明確標準是要支持低利率水平，且美聯儲主席在制定貨幣政策時應徵求他的意見。



據報導，沃什的億萬富豪岳父羅納德·勞德與特朗普是賓夕法尼亞大學沃頓商學院的同學，在2025年3月向特朗普超級政治行動委員會捐款500萬美元。沃什在2024年年底一度成為美國財政部長的潛在人選，也是特朗普再次當選後過渡團隊的重要成員。特朗普1月30日承認，他認識沃什已有很長時間。



一些國會參議員正試圖讓美聯儲免受政治壓力的影響。共和黨籍聯邦參議員湯姆·蒂利斯1月30日說，儘管沃什是合格的人選，但由於司法部正對鮑威爾進行刑事調查，“他會反對確認任何美聯儲相關提名，包括美聯儲主席職位”。



參議院民主黨領袖查克·舒默1月30日說，若特朗普繼續“報復”美聯儲，通過司法手段對付鮑威爾和美聯儲理事莉薩·庫克，共和黨就不能推進沃什提名的確認。

