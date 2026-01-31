香港職訓局消防安全及維修講座　逾千人參與

是次講座由消防處代表及VTC專家主講，內容專業且實用，涵蓋多個範疇。 職業訓練局（VTC）31日舉辦《建築物消防安全及維修初階》免費講座，吸引逾千名住宅業主、業主立案法團成員、物業管理從業員等，透過線上及線下形式參與。 職業訓練局（VTC）31日舉辦《建築物消防安全及維修初階》免費講座。 中評社香港1月31日電／因應社會近年高度關注住宅消防及維修，職業訓練局（VTC）31日舉辦《建築物消防安全及維修初階》免費講座，吸引逾千名住宅業主、業主立案法團成員、物業管理從業員等，透過線上及線下形式參與，瞭解相關法規與實務知識，提升對住宅樓宇消防安全的重視與應對能力。



是次講座由消防處代表及VTC專家主講，內容專業且實用，涵蓋多個範疇。當中消防處高級消防隊長蘇津鋒介紹如何推動科技應用，包括去年引進的“物聯網火警偵測系統”先導計劃，以提升舊式樓宇消防安全水平。



VTC相關範疇的專家則以深入淺出的方式，講解住宅消防及建築安全相關法例與責任、住宅建築物及防火物料的測試標準及認可檢測，以及住宅物業日常安全管理與事故應變策略等，並附以實例分析，讓參加者獲益良多。



VTC主席林健鋒表示，VTC一直致力提供切合社會及行業需求的持續專業進修課程，協助市民與從業員將專業知識實踐於日常生活及工作，從而強化社區的整體應對能力。今日的講座為大眾介紹住宅樓宇消防安全法規及操作要點，感謝消防處代表出席講座，讓參加者加深認識相關議題。VTC將繼續與各界攜手，透過專業培訓推動社會進步。