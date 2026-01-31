英國首相斯塔默訪滬：機遇正在敞開大門

1月30日，英國首相斯塔默參觀上海豫園。新華社 中評社北京1月31日電／“‘盲人摸象’象徵著世界上許多地方仍未全面瞭解中國：有人摸到象腿，以為那是樹榦；有人摸到象腹，以為那是一堵牆。我引用這一寓言，恰能說明此次訪華的重要性。”31日，英國首相斯塔默在上海與中學生互動交流時這樣回答。



新華社報導，當天，斯塔默與學生圍成圓圈，開展問答活動。從中國古代寓言，到在上海“一票難求”的英國原版音樂劇《瑪蒂爾達》，話題不斷延展，現場討論氛圍輕鬆活躍。這種面對面的交流，成為貫穿他上海之行的主線。



“這是英國首相8年來首次訪華，具有歷史性意義。”前一天晚上，斯塔默在上海舉辦的英中招待會上表示，“我們此行秉持著積極接觸、重啟關係的精神，致力於構建兩國長期穩定的全面戰略伙伴關係。”



斯塔默介紹，此次隨行的英國代表團涵蓋約80家企業和文化機構，這不僅有助於加強商業合作，也能促進文化和創意產業的交流。“通過這些新的合作與聯繫，我們可以共同推動兩國繁榮發展。”斯塔默說。



30日下午，斯塔默參觀了上海豫園。春節臨近，這座始建於明代的古典園林節日氣氛濃厚。豫園商圈的中心廣場上，以農曆馬年為主題的燈組依次鋪陳，傳統燈彩與智能光影交相輝映。參觀過程中，斯塔默向工作人員瞭解“馬”在中國文化中的寓意，併購買了上海特產蝴蝶酥。



步入湖心亭，中英元素巧妙交匯的創意花燈令人眼前一亮——“泰晤士河”與“黃浦江”相連；蘇格蘭格紋融入馬頭造型燈飾；英國首相官邸“首席捕鼠官”花貓拉里造型的花燈也十分搶眼。斯塔默表示驚喜：“我真想把它帶回英國。”



“我能感受到，氛圍已然不同，機遇正在敞開大門，這正是深化交往帶來的重要收穫。”斯塔默表示，“我堅信，我們的交往越深入，越能築牢互信與尊重的基礎，美好的未來和廣闊的機遇就蘊含其中。”



斯塔默是30日抵滬訪問的，上海是斯塔默此次訪華繼北京後的第二站。31日下午，斯塔默離開上海，結束為期4天的中國之行。