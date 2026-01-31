互逐外交官　南非與以色列發生了什麼？

中評社北京1月31日電／南非國際關係與合作部1月30日宣佈將以色列駐南非大使館臨時代辦阿里埃勒·塞德曼列為“不受歡迎的人”，並要求其在72小時內離境。作為回應，以色列同日宣佈將南非派駐以色列高級外交代表肖恩·愛德華·拜內維爾特列為“不受歡迎的人”。南以兩國此次為何互逐外交官？兩國關係緣何緊張？未來態勢是否會繼續惡化?



為何互逐外交官



新華社報導，按南非國際關係與合作部在聲明中的說法，驅逐塞德曼係因其有多次“不可接受的違反外交規範和慣例的行為”，其行為直接挑釁南非國家主權，嚴重濫用外交特權，系統性破壞雙邊關係所依賴的信任。聲明稱，以方多次在社交媒體發佈冒犯南非總統拉馬福薩的言論，以及未向南非方面通報其官員在南非境內的“有組織訪問”等活動。



據媒體報導，以色列駐南非大使館去年11月在社交媒體發文，稱南非政府斥鉅資向國際法院起訴以色列在加沙地帶實施種族滅絕“對南非民眾毫無意義，是百分之百的政治秀”。同月，在拉馬福薩批評美國總統特朗普抵制二十國集團領導人約翰內斯堡峰會“行不通”後，以使館又在社交媒體發文，對拉馬福薩的這一表態進行嘲諷。



輿論分析，南非政府驅逐塞德曼或與上述情況相關。



此外，本月初，以色列外交部官員戴維·薩蘭加及以色列使館官員在未經南非授權的情況下突訪南非東開普省多家醫療機構和沃爾特·西蘇魯大學，並會見約50名地方領袖，討論農業、衛生和教育等領域合作。東開普省省長奧斯卡·馬布亞內26日發聲，批評以方未經授權的訪問以及相關接觸“違反外交禮儀”，“試圖削弱南非主權”。



對此，南非國際關係與合作部強調，南非國家主權及國家機構“尊嚴不容侵犯”，以方必須確保未來外交行為尊重南非以及國際交往的既定原則。

