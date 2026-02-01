中評專訪：簡慧敏談香港優勢與議員擔當

香港特區立法會議員簡慧敏（受訪者供圖） 中評社香港2月1日電（記者 盧哲）香港特區立法會議員、中國銀行（香港）有限公司總法律顧問簡慧敏近日接受中評社記者專訪，就香港作為國際金融中心及超級聯繫人的角色、對接國家“十五五”發展、北部都會區發展及對議員工作的思考談了自己的看法。



簡慧敏認為，在地緣政治不確定性加劇、通脹壓力持續，以及國際貨幣體系重構的背景下，黃金的戰略重要性更為凸顯，樂見港府正加緊步伐深耕黃金市場。



簡慧敏表示，香港黃金中央清算系統將在今年內試營運；亦計劃於今年上半年提交立法建議，把貴金屬納入有關基金及單一家族辦公室的優惠稅制合資格投資範圍。自己作為立法會財經事務委員會的委員，將積極監督有關工作進展，同時認真審議政府未來提交的立法建議，並圍繞政策落地加強相關調研。而在北部都會區發展方面，簡慧敏說，自己與其他議員定會認真、加速審議，令相關政策措施盡早實施，助河套香港園區的招商引資一臂之力。



簡慧敏強調，相信今屆議員定能形成擔當有為、高效務實的新風尚，做到與特區政府一起探索出一條行政與立法良性互動的路子，銳意改革，共推“一國兩制”行穩致遠。



簡慧敏擁有多年法律、金融和管理經驗，是第一批同時擁有中國內地和香港律師資格的律師。她多年來管理銀行集團的法律、合規、操作風險和科技風險，為業內的佼佼者。2022年，簡慧敏循選舉委員會界別當選香港特區第七屆立法會議員，2026年成功連任，上任第八屆立法會議員。