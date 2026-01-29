社評：“綠白合”假議題 藍白分別變真問題

台灣民眾黨前主席柯文哲1月2日主動拜會民進黨“立法院”黨團。（中評社資料照） 中評社香港2月2日電（評論員 束沐）台灣民眾黨依“兩年條款”遞補的新一批“立委”2月1日走馬上任。然而，相較於“白委”新面孔，輿論更關注民眾黨與藍綠關係的微妙變化。這是因為，因獲保釋而重新活躍於政壇的創黨主席柯文哲，不僅主動挑起“綠白合”聯想，更丟出“藍白分”風向球，儘管柯把“分”解釋為“分工”，但政治效應已既成事實。



柯文哲近期有關綠白、藍白關係的言論，外界解讀五花八門，有的認為是民眾黨展現“政黨自主性”，有的猜測是柯文哲希望與民進黨“交易”以換取輕判，還有人分析這是民眾黨內“兩個太陽”之爭的必然結果，也有人嘲諷這不過是柯文哲“抓眼球”的慣用招數。不管如何解讀，外界都普遍察覺到，“藍白牽制綠”的政治格局走入第三年，的確面臨不少新變數。



2024年1月的選舉結果，產生了“藍白大於綠”與“民進黨不代表多數（主流）民意”的基本格局，也決定了藍白合作制衡監督民進黨的政治態勢。這一態勢經歷了“立法院改革法案”衍生“青鳥行動”、“抗中17條”激化“綠色恐怖”、“內閣”杯葛三讀法案觸發賴清德彈劾案等一系列政治風波的考驗，特別是經過了去年7、8月兩輪“大罷免”投票的真實民意檢驗。



事實證明，“綠白合”是假議題，不存在現實條件。首先，綠白創始群體、初代選民雖系出同源，但早已分道揚鑣，當前綠白民意的互斥性遠高於相容性；其次，近年來民進黨對白營“抹紅”力度不亞於藍營，而民眾黨對綠營在柯文哲案上“牆倒眾人推”的態度極為憤怒，雙方政治矛盾不斷激化；此外，近一年多來，藍白合作已轉化為共商對策、共推法案、共辦活動、共組團隊等具體成果，而“綠白合”衹有放話、炒作，沒有任何互信可言。



更重要的是，民進黨當局對大陸挑釁、對美日跪低、對在野打壓的行徑，引發台灣社會的強烈不滿和堅決抵制。要和平不要戰爭、要發展不要鬥爭，在這股主流民意的有力支持下，“藍白合”擁有自下而上的民意基礎。這也是為何，當國民黨主席鄭麗文上任後推動兩岸對話、恢復國共對話後，民眾黨主席黃國昌也認同兩岸溝通必要性、表示對訪陸“顧慮降低”。

