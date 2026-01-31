北京海促會常務理事會、監事會在京召開

活動現場（主辦方供圖） 中評社北京1月31日電／1月29日下午，北京海峽兩岸民間交流促進會（以下簡稱海促會）七屆三次常務理事會、監事會在京召開。海促會副會長、常務理事、監事和科技專委會、教育專委會、生醫健康專委會主委、副主委參加會議。



會議審議並通過了海促會理事會、監事會年度報告，審議通過了秘書長、監事長、部分理事人選調整議案，聽取了科技專委會、教育專委會和生醫健康專委會工作匯報。



北京市台辦主任、海促會常務副會長霍光峰出席會議並講話。霍光峰充分肯定海促會取得的成績，他指出，海促會作為北京對台民間交流的重要窗口，擔當多項對台交流工作任務，為首都對台工作做出了積極貢獻，特別是創新舉辦海峽兩岸社團交流節，打造最具煙火氣的民間交流精品平台，各專委會深入推進專業領域交流，各理事單位開展了豐富多彩的交流活動。希望海促會堅持政治引領，踐行“兩岸一家親”理念，發揮民間性、專業性優勢，持續開展兩岸民間交流，賦能首都高質量發展，廣交深交台灣朋友，促進兩岸同胞心靈契合，著力加強自身建設，為促進融合發展、塑造祖國統一大勢擔當作為、再立新功。



海促會是全國首批成立的專業從事海峽兩岸交流的社會團體，是由北京市台辦主管、經北京市民政局核准登記的非營利性社會團體法人，理事單位分布各個領域，代表性廣、影響力強、層次高。自1993年8月成立以來，海促會牢牢把握兩岸關係和平發展主題，組織開展形式多樣的兩岸民間交流活動，為深化兩岸交流合作、融合發展發揮了積極作用。