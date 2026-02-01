快評：台灣經濟隱憂大　兩岸合作是破局關鍵

台灣工業總會最高顧問杜紫軍日前在一項講座上指出，台灣經濟面存在“土地面積小、天然資源不足、人口結構惡化、自由貿易侷限”等4大隱憂，挑戰重重。 中評社快評/台灣前“行政院副院長”杜紫軍日前一針見血地指出了台灣經濟面臨的四大結構性隱憂：土地狹小、資源匱乏、人口萎縮與自由貿易局限。其中，最令人扼腕的是台灣在區域經貿整合中的自我孤立——拒絕深化兩岸貿易合作，又被排除在CPTPP、RCEP等關鍵自貿區之外，FTA覆蓋率低至8.79%，猶如在全球化浪潮中自縛手腳。



當前台灣經濟過度依賴半導體等少數科技產業，形成“一枝獨強，百業皆BI（悲哀）”的畸形格局。這種“跛腳經濟”在美國要求產業轉移及對等關稅政策衝擊下，脆弱性暴露無遺。更嚴峻的是，人口危機與產業外移形成惡性循環：2024年生育率僅0.89的“生不如死”困境，恰逢優勢產業因美國政策外遷，人才流失雪上加霜。



台灣的困境，很大程度上是戰略短視的結果。從90年代“亞太營運中心”藍圖到2015年馬英九時期的“自由經濟示範區”，突破地理限制的嘗試屢因政治內耗夭折。反觀大陸，海南自貿港“全島封關”的實踐正將機遇轉化為現實競爭力。當大陸以開放擁抱世界時，台灣卻在兩岸經貿上自我設限，無異於將經濟命脈拱手讓人。



杜紫軍開出的藥方直指核心：務實推進ECFA後續協商，以兩岸合作打開國際空間。歷史證明，台灣經濟的黃金期無不與兩岸關係緩和同步。從台商投資大陸帶來的產業升級，到ECFA框架下的貿易紅利，兩岸合作始終是台灣突破地理限制的跳板。



台灣經濟站在十字路口。是繼續作繭自縛，困於“小島思維”？還是把握兩岸合作的歷史機遇，以融入區域經濟整合重獲生機？答案不言自明——唯有拆除人為藩籬，以智慧化解政治心結，方能在變局中開闢新局。