美方臨時代辦抵達委內瑞拉

委內瑞拉代理總統德爾西·羅德裡格斯（新華社 資料圖片） 中評社香港2月1日電／委內瑞拉外交部長希爾1月31日在社交媒體發文，證實美國外交使團團長勞拉·多古當天抵達委首都加拉加斯。委內瑞拉外交部發佈的消息顯示，希爾已經會見多古。



據希爾社媒賬號披露，委方在加拉加斯接待多古一行。委美雙方工作議程旨在制定共同關心事項的工作路線圖，並通過外交對話方式，在相互尊重和國際法的基礎上，解決現有分歧。



新華社報導，美國駐委內瑞拉大使館網站22日發佈的信息顯示，美國政府任命資深外交官多古為設在哥倫比亞首都波哥大的委內瑞拉事務代表處臨時代辦。



2019年1月，委內瑞拉與美國斷交，美駐委使館外交人員於當年3月全部撤離。2019年8月，美國國務院在波哥大開設委內瑞拉事務代表處。



今年1月3日，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，強行控制委總統馬杜羅及其妻子並將他們帶到美國。美總統特朗普稱，美國將“管理”委內瑞拉直至實施“安全”過渡，美大型石油企業將進入委內瑞拉投資。



特朗普1月4日表示，美國正在考慮重新開放美國駐委大使館。希爾9日證實，美國國務院已派遣外交官代表團赴委內瑞拉，開展與外交職能相關的評估工作。