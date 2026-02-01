特朗普稱美伊談判　軍事方案對海灣盟友保密

美國總統特朗普30日稱，伊朗希望同美國達成協議，他已向伊朗方面告知達成協議的最後期限。（新華社 視頻截圖） 中評社香港2月1日電／美國總統特朗普1月31日接受福克斯新聞網採訪時稱，伊朗正在同美國談判，“讓我們看看能否取得進展，如果不能，就再看接下來會發生什麼”。



特朗普在採訪中稱，美伊“上一次談判”沒成功，後果是美國轟炸伊朗核設施。



新華社援引報導，特朗普還表示，美國不會向海灣地區盟友告知美方可能打擊伊朗的軍事方案。



特朗普1月31日又稱，伊朗正“嚴肅”與美國對話，他不能透露是否已就對伊行動作出最終決定。他希望能達成雙方都能接受的協議。



特朗普在總統專機“空軍一號”上對媒體作出上述表態。被問及是否已就對伊行動作出最終決定時，特朗普稱不能透露，但“我們有非常強大的船艦正在駛向伊朗”。



特朗普表示，希望能够談判達成一項雙方都能接受、“令人滿意”的協議，確保伊朗不擁核。



伊朗最高國家安全委員會秘書、最高領袖顧問拉里賈尼1月31日晚在社交媒體發文，稱“與人為製造的媒體戰氛圍相反，談判架構正在逐步形成”。國際媒體對此普遍解讀為，伊朗朝與美國開始談判的方向取得進展。



近期，美國持續向伊朗施壓，在中東地區部署包括航空母艦在內多艘軍艦，威脅軍事幹涉。



2018年，美國單方面退出伊核協議，隨後重啟並新增一系列對伊制裁措施。2025年4月起，就伊朗核問題和美國解除對伊制裁問題，伊朗與美國舉行五輪間接談判。第六輪談判原定同年6月15日舉行，因以色列突襲伊朗而取消。以伊12天衝突期間，美國轟炸伊朗核設施。伊美談判自此中斷。