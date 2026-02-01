丹麥國防部：格陵蘭島國防培訓項目擴招

中評社香港2月1日電／丹麥國防部1月31日表示，丹麥國防部與格陵蘭島自治政府共同決定，自今年起將在格陵蘭島舉行的北極基礎教育與國防培訓項目的招生規模由30人增至50人。



新華社報導，丹麥國防部在一份新聞公報中說，越來越多格陵蘭島年輕人“非常積極”申請該項目，擴招該項目將使更多格陵蘭島年輕人獲得有助於提升當地社會安全與應急能力的技能，並有機會在丹麥國防軍體系內繼續深造。