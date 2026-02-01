爆炸謠言四起　伊朗指責反伊勢力發動心理戰

伊朗南部阿巴斯港當天發生的居民樓爆炸系燃氣洩漏導致。這座居民樓位於莫阿萊姆大道。（新華社視頻截圖） 中評社香港2月1日電／在美國航母和多艘軍艦抵達中東地區之際，社交媒體上1月31日充斥伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令遭刺殺、海軍基地遭無人機襲擊以及多地發生爆炸的傳聞。伊朗媒體當天逐個辟謠，表示相關說法均不屬實。



伊朗媒體當天報導了兩起爆炸事件：一起發生在南部霍爾木茲甘省港口城市阿巴斯港，一棟居民樓爆炸造成至少1人死亡、14人受傷，爆炸原因仍在調查中；另一起發生在西南部胡齊斯坦省，一棟居民樓發生燃氣爆炸，造成至少4人死亡。



爆炸發生後，伊朗塔斯尼姆通訊社援引知情人士的話說，一些社交媒體大量傳播“伊斯蘭革命衛隊海軍司令阿里禮薩·坦格西裡被暗殺”的消息，該消息不屬實。伊朗邁赫爾通訊社也表示，經向權威和知情官方渠道核實，上述說法完全缺乏事實依據，屬於反伊朗勢力發動心理戰的一部分。



新華社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下媒體賽帕新聞網當天披露，發佈坦格西裡遇刺消息的是一個名為“恐襲警報”的社交媒體賬號，其在安全與軍事議題上的造謠行徑“早有前科”，是“摩薩德（以色列情報和特勤局）在心理戰中的操作工具”。在近期美國向該地區部署航母進行軍事威懾的背景下，該賬號再度散佈所謂“暗殺”傳言，意在進行心理戰與輿論操縱。



邁赫爾通訊社當天還否認有關霍爾木茲甘省境內伊斯蘭革命衛隊海軍設施遭無人機襲擊的傳聞，稱相關部隊建築並未遭破壞。